الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي يركّز على الصين

المصدر: دبي- البيان

يناقش منتدى السياحة الصينية المقرر إقامته ضمن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام على امتداد ثلاثة أيام من 1 حتى 3 يونيو، الفرص المتاحة التي يوفرها سوق الترفيه الصيني الخارجي مجدداً، لا سيما بعد أن تمكنت الصين من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع عجلة السياحة المحلية إلى الدوران مرةً أخرى.

وسيبحث عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة من الشرق الأوسط الأوضاع الراهنة للسوق المحلية في الصين، وكيف ومتى سيبدأ التخطيط لاستقطاب الزوار الصينيين مجدداً إلى المنطقة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي: التعافي السريع نسبياً للسفر الداخلي خلال عطلة الأسبوع الذهبي لمايو في الصين يؤكد النظرة بعض المحللين في ما يتعلق بالدور الأساسي للصين في قيادة صناعة السياحة العالمية بمرحلة ما بعد كوفيد 19. وأضافت: أكد مشغلو فنادق في الصين أن معدلات إشغال الفنادق خلال العطلة الرسمية الأخيرة تجاوزت 45%، في حين وصلت إلى نحو 70% للمنتجعات، وهو نمو كبير عن المعدل العام البالغ 30%.

وسيدير الدكتور أدام وو هذا المنتدى الذي سيقام في اليوم الثاني من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي (الثلاثاء 2 يونيو من الساعة 11 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات). ويشغل وو منصب المدير التنفيذي لشركة «سي بي إن ترافيل أند مايس» وشركة «وورلد ترافيل أونلاين»، التي تعد بوابة السفر الخارجية الرائدة على مزود شبكة الإنترنت في الصين، حيث توفر معلومات عن الوجهات السياحية باللغة الصينية لملايين المسافرين الصينيين إلى الخارج.

وستشهد الجلسة مشاركة خبراء من بينهم الدكتور طالب الرفاعي رئيس المعهد الدولي للسلام من أجل السياحة والذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيلين شابوفالوفا مؤسسة ومديرة شركة بان أوكرانيا، إضافة إلى ليزا دينه مديرة السياحة في فيا آوتليتس وتوني أونغ المدير التنفيذي للأعمال ونائب الرئيس في إتش سي جي إنترناشونال ترافيل جروب، التي تضم أكثر من 7,000 وكيل سفربالصين.

وسيشهد الحدث الافتراضي سلسلة أخرى من جلسات التواصل السريع على مدار الساعة بين المشترين والعارضين، والتي ستتوج بأكثر من 1,400 جلسة سريعة مدة كل واحدةٍ منها خمس دقائق، مع إتاحة الفرصة لتمديدها بعض الوقت إذا اقتضت الحاجة.

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