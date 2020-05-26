خدمة جديدة من «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز توافر خدمة AWS Outposts في الإمارات والسعودية.

ويتضمن ذلك أجهزة تتيح للشركات تشغيل خدمات الحوسبة والتخزين في مركز البيانات الخاص بها، مع الاتصال بسلاسة بمجموعة كبيرة من خدمات الحوسبة السحابية. وتتوافر الخدمات والبنية التحتية ونماذج التشغيل الأصلية في مركز بيانات أو منشأة داخلية في الشركات لتوفر تجربة حوسبة سحابية هجينة متناسقة.

ويمكن للمؤسسات والشركات في الإمارات والسعودية التي لديها أعباء عمل تتطلب زمن استجابة منخفضاً أو متطلبات لمعالجة البيانات أو تخزينها محلياً الاستفادة من الخدمة، ويشمل ذلك التطبيقات التي قد تحتاج إلى الاستجابة في الوقت الفعلي، أو التي تحتاج إلى التواصل مع الأنظمة الأخرى داخل مقر الشركة أو التحكم في المعدات الموجودة في موقع العمل - على سبيل المثال معدات المصانع، أو أنظمة الإدارة الصحية، أو أنظمة نقاط البيع بالتجزئة.

ويمكن أيضاً استخدام الخدمة لتخزين ومعالجة بيانات العملاء بشكل آمن في الدول التي لا توجد بها مراكز بيانات لأمازون ويب سيرفيسز. ويعد ذلك أمراً مهماً للمؤسسات ضمن القطاعات عالية التنظيم والدول التي لديها متطلبات تتعلق بسيادة البيانات.

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