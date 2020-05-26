ملصق الامتثال الأول عالمياً لجميرا النسيم

أعلن «جميرا النسيم» في دبي، حصول المنتجع من فئة الخمس نجوم، على ملصق الامتثال، وضمان الحماية من «بيرو فيريتاس»، ليكون بذلك أول فندق يحظى بهذه الشهادة على مستوى العالم.

وكانت «بيرو فيريتاس»، الشركة العالمية لخدمات الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، وضعت مجموعة من قوائم التدقيق المفصلة، بالتعاون مع أبرز خبراء الصحة والسلامة والنظافة العالميين، لضمان تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف العمليات، وانسجامها مع أرقى معايير السلامة والقوانين المحلية والدولية، إضافة إلى أفضل الممارسات المطبقة.

وتُمنح شهادة الامتثال والملصق، بعد تلبية كافة المعايير المطلوبة، وفي أعقاب عمليات التدقيق، التي سيتم تنفيذها ميدانياً، وعن بعد، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفاءة. وتعمل بيرو فيريتاس، على تعزيز الثقة والطمأنينة لدى ضيوف الفنادق والعملاء بشكل عام، من خلال موقعها الإلكتروني المتاح للجمهور، والذي يعرض المؤسسات الحائزة على هذا الاعتماد. وكانت مجموعة جميرا، قد طبقت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في كافة فنادقها حول العالم، تم تصميمها خصيصاً للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين. (دبي- البيان)

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