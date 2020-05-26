عروض اتصالات وترفيه للبقاء في البيت خلال العيد

المصدر: دبي، أبوظبي - وائل اللبابيدي، رامي سميح

أكّد خبراء في قطاع الاتصالات أن العروض التي أطلقتها شركات الاتصالات في الدولة للتواصل عن بُعد خلال إجازة عيد الفطر تدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتشجيع السكان على البقاء في البيت حرصاً على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة «كوفيد 19».

وعي السكان

وقال عبدالواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس الإعلام والاتصال في «دو» إن حكومة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز حماية وسلامة السكان منذ بداية الأزمة، داعياً جميع سكان الإمارات إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة والبقاء في المنزل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني التي حددتها الحكومة.

وقال الجميع يمكنهم الاستفادة من الباقات والعروض الترويجية والحسوم التي أطلقتها الشركة خلال هذه الفترة. وأضاف: نؤكد إيماننا وثقتنا بقدرة الإمارات على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة، ونراهن على التزام سكان الإمارات الذين أثبتت الأزمة مدى الوعي الذي يتمتعون به، وكلنا أمل أن نتمكن في القريب العاجل من العودة إلى حياتنا الطبيعية، وزيارة أحبائنا وأصدقائنا.

ولكن خلال العيد ندعو للاستفادة من التكنولوجيا المتاحة في التواصل والالتزام بتوجيهات الحكومة ومساندتها في جهودها الرامية إلى حماية صحة وسلامة جميع سكان الإمارات.

تواصل عن بُعد

وقال المهندس عادل الهاشمي، نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إن عروض شركات الاتصالات لإجازة عيد الفطر المبارك تعزز فكرة التواصل عن بُعد والتباعد الاجتماعي في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وأضاف أن الإمارات رائدة في ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات وخدمات الإنترنت بفضل البنية التحتية المتطورة الحديثة ومنصات التقنيات الرقمية والتي وصلت بسرعات الإنترنت أخيراً إلى أكثر من ميغابت في الثانية وهو ما يدعم عمليات الاتصال الصوتي والمرئي خلال عطلة عيد الفطر بجودة عالية ومن دون انقطاع.

وأشار إلى أن عروض شركات الاتصالات شملت كافة النواحي التي يحتاجها أفراد الأسرة خلال العيد حيث تضمنت باقات الإنترنت بأسعار جيدة، وأيضاً باقات الاتصال، إلى جانب عروض على باقات التلفزيون والمنصات الترفيهية، وهو ما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة لمنع تفشي الفيروس.

باقات إنترنت

من جانبه، قال محمد الفقي خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بكلية الدار الجامعية في دبي، إن عروض شركات الاتصالات هذا العام تأتي في توقيت جيد في ظل الأزمة التي نعيشها بسبب تداعيات «كورونا» والتي فرضت علينا التباعد الاجتماعي لحسر الفيروس.

وأضاف إن هناك تركيزاً كبيراً من الشركات خلال شهر رمضان والعيد على العروض الخاصة بباقات الإنترنت مع توجه المستخدمين بشكل كبير نحو الشبكة العنكبوتية بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة والعمل والتعلم عن بعد، موضحاً أن هذه العروض تسهل على المستهلكين وتتيح عملية التواصل بسهولة ويسر لتعزيز صلة الأرحام في العيد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار الفقي إلى أن خدمات الإنترنت المقدمة في الإمارات تعد الأفضل والأسرع في المنطقة بفضل البنية التحتية القوية التي تطابق أعلى المواصفات العالمية وهو ما يضمن التواصل بين الأفراد بشكل جيد ومن دون انقطاع، موضحاً أن الأزمة الراهنة أظهرت قوة الشبكات في الإمارات حيث لم تتأثر رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها.

وذكر أن هيئة الاتصالات في الدولة أتاحت العديد من تطبيقات التواصل بالصوت أو التواصل المرئي والتي تكون خياراً جيداً للتواصل خلال العيد بما يعزز التباعد الاجتماعي، في ظل بقاء الجميع في المنازل وعدم الخروج.

وقالت رولا كرم، نائب رئيس قسم الاستحواذ والمحتوى العربي في شبكة أو إس إن: نحرص خلال عطلة عيد الفطر السعيد على تقديم باقة من أفضل الأفلام والمسلسلات التي تحلو مشاهدتها بصحبة العائلة في المنزل عبر قنواتنا ومنصة البث التابعة لنا عبر الإنترنت. وسيكون المشاهدون خلال هذه العطلة على موعد مع مجموعة من الأعمال وبرامج الطهو العربية والتركية.

إضافة إلى فقرات خاصة بعيد الفطر تتضمن أشهر الأعمال المصرية الكوميدية والأفلام التركية. كما ستحتفل الشبكة ببلوغ الفنان عادل إمام عامه الثمانين بإطلاق قناة مؤقتة جديدة، حيث تقوم بعرض أكثر من 30 عملاً من أشهر أفلامه ومسرحياته في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وللراغبين في قضاء أوقات مسائية مليئة بالترفيه، نقدم لكم باقة من أشهر الأعمال التلفزيونية الدرامية، بما في ذلك مسلسل «الحب ورطة» وطايع والفراجنة على قناة «أو إس إن يا هلا» الأولى وأشهر الأفلام مثل «البدلة» على قناة «أو إس إن» يا هلا سينما.

كما تخص «أو إس إن» الأطفال الأصغر سناً من أفراد العائلة بأفضل برامج وعروض ديزني التي تتضمن أشهر الإنتاجات الكلاسيكية والأعمال الجديدة مثل مسلسل حرب النجوم The Mandalorian. في حين تستضيف نيكلوديون فقرة خاصة بالعيد تعرض خلالها أشهر الأفلام.

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