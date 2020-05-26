"دي أكس باي" تطلق تطبيقاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت أخيراً منصة التجارة الإلكترونية «دي إكس باي»، المخصصة لشركات التجزئة الصغيرة والمتوسطة، والأطعمة والمشروبات، رسمياً في الإمارات.

يأتي ذلك بعد توفر خدمات دي إكس باي لنخبة محدودة من المستخدمين لما يقارب 6 أشهر خلال مرحلة تجريبية ناجحة، لتصبح خدمات الشركة وميزاتها متوافرة الآن لجميع الشركات في الإمارات لتنزيل التطبيق والتسجيل.

وتم تنزيل تطبيق دي إكس باي (DXBUY) من جانب أكثر من 2000 شركة خلال المرحلة التجريبية، نجح خلالها التطبيق في تنفيذ أكثر من 12000 طلب في الأشهر الخمسة الأولى ونال ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك محال البقالة والأسواق الصغيرة والمطاعم والكافيتريات، إضافة إلى عدد من المغاسل ومحال الأجهزة وشركات التوريد وخدمات التنظيف.

وتستفيد المنصة من التكنولوجيا القائمة على البيانات للعمل عبر نطاق واسع من الفئات ذات الحجم الكبير ومعاملات القيمة المنخفضة من خلال تحسين كلفة المبيعات والخدمات اللوجستية، وتدعم الشركات المصنعة المحلية وتجار الجملة.

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