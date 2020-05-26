أميال إضافية لـ«ضيف الاتحاد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن ضيف الاتحاد، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران، تقديم 40 % من الأميال الإضافية لأعضائه عند أول تحويل لنقاط الولاء إلى أميال ضيف الاتحاد، والتي يكتسبونها عبر تشكيلة واسعة من البرامج الشريكة على امتداد المصارف وخدمات الاتصالات والفنادق.

ومن بين العروض الأحدث التي يوفرها شركاء ضيف الاتحاد، إتاحة الفرصة للأعضاء لكسب واسترداد أميالهم أثناء التزامهم بالبقاء داخل بيوتهم.

ويمكن لأعضاء البرنامج التبرع بأميالهم لعدد من الجمعيات الخيرية المختارة مثل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي، اللذان يقومان بدعم اللاجئين والمهجرين قسراً، المتأثرين أو المعرضين أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وسيتم استخدام الأميال التي يتم التبرع بها لشراء مستلزمات الرعاية الصحية الضرورية بما في ذلك أجهزة التنفس والقفازات والكمامات الطبية.

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