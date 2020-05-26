«بزنس يير»: نقلة نوعية لقطاع التأمين في أبوظبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفادت مجموعة «بزنس يير» البريطانية، في تقريرها السنوي عن أبوظبي لعام 2020، بأنه على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لصناعة التأمين في جميع أنحاء الإمارات، تحددها هيئة التأمين، الكيان الاتحادي، إلا أنه لكل إمارة في الدولة سوقها الخاص، منها أبوظبي، التي حققت نقلة نوعية، وأرست القواعد لتطوير هذا القطاع.

نجاح

ونقل التقرير عن الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، في مقابلة أجريت معه بمناسبة الإصدار، قوله: «يرجع النجاح الذي تتمتع به «أدنيك»، إلى روح الفريق الواحد والعمل الجماعي والالتزام بالتطوير، والإرشاد والتوجيه وتمكين المواطنين». وأضاف أنه «من خلال التدريب، تم إنشاء منصة لموظفي الشركة، للارتقاء بمستوى المهارات»، معرباً عن فخره باستضافته أخيراً للمتحدث التحفيزي الشهير عالمياً «رون كوفمان».

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاح الشركة، برأيه، التحسين المستمر في عملياتها. وكونها شركة تأمين رائدة، متشعبة الخطوط، تتعامل بمجموعة واسعة من المنتجات التأمينية العامة والصحية والحياة والأعمال التجارية، يلعب التنويع دوراً في نجاحها. ورداً على سؤال حول دور التكنولوجيا في تبسيط العمليات، قال رئيس «أدنيك»:

«إن الاستثمار في التكنولوجيا، هو محور رئيس للشركة، إدراكاً منها لضرورة تبني واعتماد الأتمتة والرقمنة. علاوة على ذلك، فإن الشركة تقدر أن عملاءها حريصون على الوصول لعمليات التأمين عبر هواتفهم الذكية.

وتتيح التطبيقات للمتعاملين الأفراد، شراء التأمين، وإطلاق مطالباتهم، ومتابعتها عبر أجهزتهم، مع تمكين مراكز الاتصال من الاستجابة الفورية للمعاملات البسيطة، للحصول على منتجات أساسية، تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا المتقدمة».

الأولى

ذكر التقرير أن أبوظبي كانت الإمارة الأولى التي تطلب من جميع أصحاب العمل، توفير التأمين الصحي للموظفين عام 2005. وأصبحت شركة «ضمان»، المملوكة بـ80 % لحكومة أبوظبي، و20 % لشركة إعادة التأمين العالمية «ميونيخ ري»، اللاعب الرئيس بقطاع التأمين الصحي، ولديها عقد حصري مع حكومة أبوظبي، لإدارة تأمين مواطني الإمارات (برنامج ثقة)، وكذلك خطة أساسية للعمال الأجانب ذوي الدخل المنخفض.

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