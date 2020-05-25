بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي من 6 صباحاً وحتى 11 ليلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمد سموه قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

وقال سموه "نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا.

وأضاف سموه "ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا".

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