60% من المراكز التجارية في أبوظبي تستقبل الزوار والمستهلكين في العيد

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على أن 17 مركزا تجاريا أعيد افتتاحها من بين نحو 29 مركزا بنسبة تصل إلى 60% في أبوظبي والعين والظفرة تستقبل المستهلكين والزوار خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مشددة على أن هذه المراكز تمثل كبريات المراكز في الإمارة وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى تداعيات وباء كورونا.

وشددت الدائرة على أن هذه المراكز تخضع لإجراءات تفتيش صارمة قبل وأثناء الافتتاح للتأكد من مدى التزامها باللوائح التي وضعتها الدائرة لإعادة افتتاح المراكز التجارية مثل تركيب الأجهزة الحرارية وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بمقدار مترين.

وأكدت الدائرة اليوم على أن هذه المراكز التي أعيد افتتاحها تشمل 12 مركزا في أبوظبي و4 مراكز في العين ومركز في الظفرة، مشيرة إلى أن مراكز أبوظبي شملت مراكز المارينا مول وذا جاليريا مول ونيشن تاورز مول وأبوظبي مول وفتوح الخير مول وياس مول وبابة الشرق مول والوحدة مول وأفنيو الاتحاد مول ومشرف مول والراحة مول ودير فيلد مول، وتضم مراكز العين كلا من الجيمي مول والعين مول والفوعة مول وبراري مول، بينما تم إعادة افتتاح مركز واحد في منطقة الظفرة وهو سيتي مول.

ولفتت الدائرة إلى أن تصاريح إعادة تشغيل المراكز التجارية تمر بخطوتين رئيستين أولهما إجراء فحص لجميع العمالة الموجودة في المركز التجاري بدءا من الكادر الإداري مثل مدير المركز إلى العمالة العادية، وثانيهما تطبيق المركز التجاري لأكثر من 30 شرطا إلزاميا بمتطلبات إعادة الافتتاح علما بأن الدائرة تقوم بجولات تفتيشية على المركز قبل افتتاحه للتأكد من استيفائه لكافة الشروط الثلاثين.

وشددت الدائرة على أنه لن يوجد أي تهاون مطلقا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق قائمة، وأي تساهل سيعرض المراكز للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة، ونوهت إلى أن المراكز المتبقية وعددها نحو 12 مركزا اتخذت إجراءات إعادة الافتتاح ويجري حاليا تقييمها ومن المتوقع إعادة افتتاحها قريبا.

من ناحية أخرى كشفت نتائج الجولات التفتيشية الميدانية التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي على الأسواق تصاعد الإنذارات ضد المحلات التجارية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تراجعت الإنذارات بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري. وتستحوذ الإنذارات على نسبة 79.5% من إجمالي قرارات الدائرة.

وأكدت إحصاءات الجولات التفتيشية على أنه تم تحرير 153 إنذارا خلال الفترة من 7 إلى 22 مايو الجاري وبلغ أقصى معدل يومي 20 إنذارا كما في يوم 17 مايو، وجاء هذا الارتفاع الكبير بعد أن سجلت الدائرة صفر إنذار في أيام عديدة خاصة خلال الأسبوع الأخير من أبريل والأول من مايو.

ووفقا للإحصاءات فقد بلغ عدد الجولات التفتيشية لمفتشي الدائرة خلال الفترة من 30 مارس إلى 20 مايو أي على مدار 52 يوما نحو 53 ألفا و768 جولة تفتيشية بمتوسط يومي 1034 جولة، وشملت الحملات التفتيشية للدائرة 9 منشآت اقتصادية وتجارية وهي منافذ البيع، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، والمطاعم والمقاهي، والصيدليات، ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية، مراكز التسوق، والصالونات النسائية والأندية الرياضية، ومراكز الصرافة، ومجمعات العمال.

وسجلت الحملات في آخر أسبوعين 189 قرار إغلاق ومخالفة وإنذار منها 6 إغلاقات و30 مخالفة و153 إنذارا لترفع عدد العقوبات التي أقرتها الدائرة منذ بدء الجولات التفتيشية إلى 628 قرارا منها 18 إغلاقا بنسبة 2.9% و111 مخالفة بنسبة 17.7% و499 إنذارا بنسبة 79.5% .

وكثفت الدائرة حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 16 ألفا و119 منشور ا توعويا للجمهور بأساليب الشراء الصحيح منها 2441 منشورا توعويا تم توزيعها خلال الأسبوعين الماضيين، وحثت الدائرة التجار عبر منشوراتها التوعوية بالحفاظ على استقرار الأسواق كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتسآب» على الرقم (971569988388.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز