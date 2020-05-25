107 محفزات تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

المصدر: دبي ــ بشار باغ

رصدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي، وتأتي هذه المحفزات ضمن مجموعة التدابير الاقتصادية الحكومية لمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19».

وتشمل 60 محفزاً على المستوى المحلي في إمارة دبي، إضافة إلى 47 محفزاً على المستوى الاتحادي. وهدفت تلك المحفزات إلى دعم مجتمع الأعمال، وتقديم كافة أنواع المساعدات لتمكينهم من المحافظة على استمرارية الأعمال وتجاوز تلك الأزمة، كما عززت هذه المحفزات من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي للدولة.

وأوضح فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في تصريحات لـ«البيان»، أن رصد المحفزات في دليل شامل يأتي ضمن برنامج أساسي من حزمة خدمات المؤسسة، وهو برنامج «الرعاية اللاحقة للمستثمرين»، ويعنى البرنامج بالتكفل بدعم الشركات المستثمرة بالفعل في الإمارة في مرحلة ما بعد الاستثمار.

وأشار إلى أن الرصد يتضمن المحفزات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية حتى 14 مايو الجاري، بهدف إطلاع كل المستثمرين الأجانب على جميع المبادرات التحفيزية المعلنة ضمن منصة واحدة ومباشرة لتشكّل دليلاً مرجعياً شاملاً، وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده الفترة الحالية من زخم متواصل في القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني لمختلف القطاعات.

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