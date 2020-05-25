«فلاي دبي» تتيح حجز رحلات منتظمة وتسجل رقماً قياسياً بالشحن

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

كشفت بيانات لشركة فلاي دبي، عن أن الرحلات المنتظمة للناقلة، ستصبح متاحة للحجز من المسافرين، اعتباراً من 5 يونيو المقبل. ووفقاً لبيانات الموقع الشبكي للناقلة على الإنترنت، ستكون هذه الرحلات متاحة للحجز أمام العملاء في الاتجاهين.

كانت فلاي دبي، أعلنت في 14 مايو، عن إضافة وجهتين إلى رحلات العودة، ليرتفع إجمالي عدد وجهات الناقلة إلى 10 وجهات.

وتشمل الوجهات، كلاً من أفغانستان (كابول)، ألبانيا (تيرانا)، كازاخستان (كيزيلوردا)، قيرغيزستان (بيشكيك)، الجبل الأسود (تيرانا)، رواندا (كيغالي)، إيطاليا (نابولي)، رومانيا (بوخاريست)، كوسوفو (تيرانا)، شمال مقدونيا (تيرانا).

وأكدت فلاي دبي، أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول عليها.

من جهة أخرى، سجلت فلاي دبي رقماً قياسياً، من خلال تحميل 20،171 ألف كغم من المواد القابلة للتلف والسلع المتنوعة، في الطابق السفلي وكابينة المسافرين على طائرة بوينغ 800-737، التي كانت متجهة من مطار كوزيكود في الهند، إلى دبي.

وقال محمد حسن نائب الرئيس للشحن فلاي دبي، في منشور على لينكد إن «إن الإنجاز الذي حققه فريق فلاي دبي للشحن في يعتبر قياسياً وجهداً كبيراً».

وتواصل الشركة تركيز جهودها على دعم الجهود الحكومية في رحلات العودة إلى الوطن، وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها. ومنذ دخول التعليمات المتعلقة بالسفر، حيز التنفيذ في 24 مارس 2020، نقلت فلاي دبي أكثر من 1.651.929 كلغم من الشحن، شملت المواد سريعة التلف، والمستلزمات الطبية، والبريد السريع والبضائع الأساسية. وشغلت فلاي دبي للشحن، 276 رحلة جوية إلى 26 دولة، باستخدام 6 من طائرات بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، التي تم تخصيصها كرحلات لجميع البضائع.

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