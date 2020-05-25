«جميرا النسيم» يقدم عرض «اليوم الواحد»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق فندق «جميرا النسيم» عرض اليوم الواحد لقضاء يوم مفعم بالمرح والاسترخاء وسط تصاميمه العصرية وتجاربه المميزة لتناول أشهى الأطباق على شاطئ خلاب. ويقدم الفندق باقة مصممة خصيصاً توفر للنزلاء فرصة الاسترخاء وتجديد نشاطهم وحيويتهم، وإمكانية الحصول على غرفة فندقية خاصة خلال يومهم، والدخول إلى الشاطئ الرملي الممتد على مسافة 2 كيلومتر، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصارمة.

وعملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية، يلتزم الفندق بكافة تعليمات وممارسات التباعد الاجتماعي بما فيها نسب الإشغال المحددة؛ وفحص درجات حرارة الزوار عند الوصول؛ والفصل ما بين أسرّة التشمس لمسافة مترين؛ وضمان ارتداء جميع الزوار للكمامات أثناء تنقلهم في المناطق العامة.

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