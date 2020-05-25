60 محفّزاً تقوّي مفاصل اقتصاد دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

رصدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي، وتأتي هذه المحفزات ضمن مجموعة التدابير الاقتصادية الحكومية لمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19». وتشمل 60 محفزاً على المستوى المحلي في إمارة دبي، إضافة إلى 47 محفزاً على المستوى الاتحادي.

وأوضح فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في تصريحات لـ«البيان»، أن رصد المحفزات في دليل شامل يأتي ضمن برنامج أساسي من حزمة خدمات المؤسسة، وهو برنامج «الرعاية اللاحقة للمستثمرين»، ويعنى البرنامج التكفل بدعم الشركات المستثمرة بالفعل في الإمارة في مرحلة ما بعد الاستثمار.

وأشار إلى أن الرصد يتضمن المحفزات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية حتى 14 مايو الجاري، بهدف إطلاع كل المستثمرين الأجانب على جميع المبادرات التحفيزية المعلنة ضمن منصة واحدة ومباشرة لتشكّل دليلاً مرجعياً شاملاً، وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده الفترة الحالية من زخم متواصل في القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني لمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، وفي ظل تشعب تخصصات الجهات المعنية بهذه المحفزات، ما يعكس الحرص الحكومي على معالجة تحديات جميع القطاعات وبشكل فعال وشامل.

ولفت القرقاوي إلى أن دليل المحفزات يتم تحديثه بشكل دوري على موقع مرصد دبي للاستثمار، لإطلاع المستثمرين على كل المستجدات حول الحزم والمبادرات الجديدة التي تصدر محلياً في دبي أو على المستوى الاتحادي.

وأشار إلى أن فرق عمل المؤسسة حرص منذ بداية الجائحة على التواصل بشكل مباشر ومتواصل مع قاعدة شركائها من نخبة المستثمرين الأجانب، للاطلاع على واقع أعمالهم والمساعدة في تذليل أي تحديات أو عقبات قد تعترضهم في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي ذلك حرصاً على دعم الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من أهمية حيوية للاقتصاد الوطني.

اقتصادية دبي

1. إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 % لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص.

2. تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

3. تخفيض رسوم إصدار الرخصة الفورية بأكثر من 90 %، وخاصة نشاط التجارة العامة، الذي يتم إصداره من خلال الخدمات الإلكترونية، من 3000 درهم إلى 250 درهماً فقط، وكذلك في حال تجديد الرخصة.

سياحة دبي / بلدية دبي

1. تجميد رسم الأسواق وتخفيض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق لمدة 90 يوم (دائرة السياحة والتسوق التجاري في دبي/ بلدية دبي).

2. إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.

3. إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال 2020.

4. تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق.

5. تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

جمارك دبي

1. رد ما قيمته 20 % من التعرفة الجمركية البالغة 5 %، والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية.

2. إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة.

3. تخفيض يبلغ 90 % على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

4. إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.

موانئ دبي العالمية، وجبل علي

1. تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة بنسبة تتراوح بين 50 و70% للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي.

مركز دبي المالي العالمي

1. إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجلة خلال ثلاثة أشهر.

2. تخفيض بنسبة 10 % للذين يستحق عليهم التجديد خلال فترة 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020.

3. تأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة «دي اي اف سي انفيستمنت»، لمدة أقصاها ستة أشهر، اعتباراً من 1 أبريل.

4. تخفيض رسوم نقل الملكية من 5 % إلى 4 % خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة.

5. تسهيل حركة الموظفين من وإلى المركز، وغيرها من المناطق الحرة، بما يسمح للشركات باتخاذ الإجراءات الضرورية في نقل موظفيها بين مختلف فروع الشركات المسجلة لدى المركز.

6. إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر لتجار التجزئة.

مركز دبي التجاري العالمي

1. إعفاء المنظمين من رسوم إلغاء الفعاليات وإلغاء غرامات تأخير السداد وترحيل الرسوم المدفوعة كرصيد لعام 2021.

2. منح الشركات حزماً خاصة لتأجيل دفع المستحقات خاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

3. استرداد العارضين لكامل تكلفة المشاركة في المعارض الملغاة التي ينظمها المركز.

4. تأجيل الإيجار لمدة 3 أشهر للمستأجرين التجاريين.

5. إعفاء مستأجري متاجر البيع بالتجزئة داخل مجمع سلطة المركز من قيمة الإيجار لمدة تصل إلى 6 أشهر.

6. خصومات من 50% إلى 70% على رسوم الترخيص والتسجيل وإلغاء الرسوم الإضافية على التأشيرة.

واحة دبي للسيليكون

1. إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية من الإيجارات اعتباراً من 15 مارس 2020.

2. إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

3. خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد، وخصم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر.

4. خصم 25% من رسوم التسويق.

5. إعفاء الشركات الناشئة من كل الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020.

6. فترة سماح للشركات الجديدة من دفع القيمة الإيجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020 وخصم يصل إلى 10% على القيمة الإيجارية وإلغاء رسوم الخدمة.

7. تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة للوحدات السكنية، مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين.

8. إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول للوحدات السكنية.

9. خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة.

10. إعفاء العملاء الجدد حتى نهاية يونيو 2020 من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم التي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري.

11. منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.

مجلس المناطق الحرة

1. تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر.

2. تيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية.

3. رد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات للشركات.

4. إلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد.

5. السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال 2020.

دبي الجنوب

1. خطط دفع مرنة مع نظام تقسيط ميسّر للشركات.

2. تأجيل استحقاق بدلات الإيجار لمستأجري مجمع الأعمال.

3. الإعفاء من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وإنهاء عقود الإيجار والتراخيص.

4. إعفاء رسوم الرخص التجارية للسنة الأولى للعملاء الجدد في قطاعات الطيران واللوجستية والتجارة الإلكترونية ومجمع الأعمال.

5. تخفيض يصل إلى 25% من رسوم التجديد والعقود الجديدة لمركز الأعمال.

6. تخفيض بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص.

كهرباء ومياه دبي

1. خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكل فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لمدة ثلاثة أشهر.

2. تخفيض 50% من مبلغ تأمين المياه والكهرباء.

بلدية دبي

1. خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% بدلاً من 7%.

2. تمديد صلاحية المعاملات المعتمدة، وتجديد رخص البناء لجميع أنواع المباني حتى نهاية ديسمبر 2020.

مدينة دبي الطبية

1. إعفاء حتى 100% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر.

2. حسم حتى 50% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات المتأثرة بشكل مباشر.

3. إعفاء حتى 50% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات للقطاعات الأخرى.

4. حسم حتى 25% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات الأخرى.

5. إعفاء حتى 3 أشهر من رسوم الإيجار لمنافذ الأطعمة والمبيعات العاملة في المرافق التابعة للسلطة.

6. تأجيل حتى 3 أشهر على مدفوعات الإيجار الأساسية للشركات العاملة في المرافق التابعة للسلطة.

7. إعفاء حتى 100% من الرسوم الإدارية للشركات العاملة في المرافق التابعة للسلطة.

مدينة دبي البحرية

1. إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة

1. منح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى «كوفيد 19».

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