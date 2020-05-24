«اقتصادية عجمان» تخالف مركز تسوق شهيراً يبيع مياه شرب غير صالحة

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مركز تسوق شهيراً، لبيعه مياه شرب غير صالحة لحيازة سلعة متضمنة معلومات مضللة للمستهلكين، ومصادرة مياه الشرب المعرضة للبيع ضمن العروض الترويجية، كما تم إجراء مسح شامل على المراكز التجارية والجمعيات التعاونية الأخرى للتأكد من عدم وجود نفس نوعية المياه غير الصالحة، وتعرض أحد المستهلكين لإعياء وألم في المعدة بعد تناوله المياه غير الصالحة، أدى به للذهاب للمستشفى وأخذ العلاج اللازم.

تضليل المستهلكين

وأكد حسن الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، لـ «البيان» أنه تم اليوم ضبط ومصادرة 215 عبوة ماء منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها من على أرفف البيع في أحد المراكز التجارية الكبرى الشهيرة في الإمارة على أنها صالحة للاستخدام، موضحاً بانه تم تحرير مخالفة لحيازة سلعة متضمنة معلومات مضللة للمستهلكين.

ولفت بانه فور ورود معلومات عن وجود مياه منتهية الصلاحية تم إرسال فريق عمل من المفتشين للنزول الميداني على منافذ البيع الأخرى كالجمعيات والهايبرماركت للتأكد من تاريخ صلاحية المنتج المعروض، وخلوها من أي بضائع أخرى منتهية الصلاحية.

وذكر أن الدائرة كثفت في الآونة الأخيرة التفتيش الميداني والرقابة على منافذ البيع والأسواق نظراً للأوضاع الراهنة وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأهاب بالمستهلكين أهمية تمعن وتصفح المنتجات والبضائع ومراجعة تاريخ الانتهاء قبل عملية الشراء، وفي حال اكتشاف أي تجاوزات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلك أو الإيقاع بضرر مباشر عليه أو على صحة وسلامة المجتمع بشكل عام لدى استخدام السلعة، مطالباً منهم الإبلاغ عن طريق التواصل مع مركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 80070.

وأفاد بان هناك خطاً ساخناً ومباشراً بين المركز والمفتشين في الميدان لضمان التجاوب السريع، وعند تلقى مركز الاتصال البلاغ ينطلق فريق من فرسان الميدان إلى موقع المنشأة لتحري وتقصي موضوع البلاغ، وإذا ثبتت المخالفة يتم أخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة تجاه المخالفين.

مرض وتعب

ومن جانبه أفاد المستهلك أبو شهد بانه قام بشراء عدد من قنينات مياه الشرب المعبأة من أحد مراكز التسوق الشهيرة في عجمان يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي قبيل وقت الإفطار الرمضاني وذلك ضمن العروض التجارية ثم شرب منها قنينة واحدة عند الافطار وبعدها أصيب بتعب وألم في المعدة، موكداً بانه يتناول نفس الطعام يوميا عند الافطار ولم تحصل له هذه الاعراض، ثم تنبه الى مياه الشرب فوجدها منتهية بتاريخ 15 من الشهر الحالي.

وأكد أنه ذهب بعد زيادة الاعياء إلى مستشفى خاص وتم أخذ العلاج اللازم وإجراء فحوصات وذكر له الطبيب بان سبب الإعياء والالم نتيجة لتناوله مياه غير صالحة، لافتا بانه تقدم بشكوى لمركز عجمان للاتصال وتم تسجيل رقم الشكوى 71455، من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بحماية صحة وسلامة المستهلكين.

صحة والسلامة

ومن جهته أكد الدكتور منذر السعد استشاري الامراض الباطنية والغدد الصماء ومدير مركز المدار الطبي في الشارقة، بان تناول مياه شرب غير صالحة أو طعام ملوث يؤدي الى الإصابة بالتهابات في المعدة تحتاج الى علاج عبر المضادات الحيوية، لافتاً الى أهمية التأكد من سلامة مياه الشرب قبل تناولها، إضافة إلى الاطعمة من أجل صحة وسلامة الإنسان.

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