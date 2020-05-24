ذهب دبي يلمع على برج خليفة

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بحلول عيد الفطر عبر لوحة ضوئية خاصة كست واجهة برج خليفة حيث وجَّه المركز من خلالها رسالة تهنئة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة.

كما حملت واجهة أطول مبنى في العالم صورة عملات السبائك الذهبية الإماراتية، احتفالاً بالاستجابة السريعة والدعم الشامل والرؤية الحكيمة لحكومة الإمارات في مواجهة هذه الفترة العصيبة.

وصُممت عملات السبائك الذهبية التي أطلقها مركز دبي للسلع المتعددة احتفاءً بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولكي تعكس مكانة دبي البارزة باعتبارها أحد أهم المراكز الرائدة عالمياً في تجارة الذهب.

وتحمل العملات صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى صورة برج خليفة الشهير وجزيرة نخلة جميرا.

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