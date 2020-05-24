دائرة الثقافة في أبوظبي تصدر شروط استئناف عمل المطاعم في المنشآت السياحية والفندقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة شروطاً وتعليمات لاستئناف عمل المطاعم في المنشآت السياحية والفندقية، تشمل إجراءات وتدابير لوقاية الزوار والموظفين أبرزها أن لا يتجاوز عدد الزوار 30% من الطاقة الاستيعابية وفحص العمال والتعقيم المستمر.

كما تشمل الاشتراطات تركيب أجهزة للكشف الحراري واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والحفاظ على تباعد 2,5 متر بين الطاولات وأن لا يتجاوز عدد المقاعد 4 لكل طاولة.

وسيقوم مفتشو الدائرة بالتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات في المطاعم في المنشآت السياحية والفندقية قبل إصدار تصريح إعادة الافتتاح.

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