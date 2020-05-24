5.7 مليارات درهم صفقات عقارات دبي في رمضان

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت قيمة صفقات بيع وشراء وتمويل العقارات في دبي أكثر من 5.7 مليارات درهم خلال شهر رمضان المبارك طبقًا لبيانات رسمية حصلت عليها «البيان»، وحافظ السوق على استقرار تعاملاته على الرغم من إلقاء جائحة «كورونا» بظلالها على الاقتصاد العالمي عمومًا والأسواق العقارية الدولية على وجه الخصوص.

وتفوّقت صفقات البيع على صفقات التمويل بمبلغ 300 مليون درهم، إذ بلغت قيمة صفقات بيع العقارات وشرائها أكثر من 3 مليارات درهم شملت قيمة صفقات بيع 1382 شقة سكنية وتجارية و125 مبنى وفيلا سكنية و139 أرضاً سكنية وتجارية، فيما بلغت قيمة صفقات التمويل 2.7 مليون درهم توزعت على صفقات رهن شملت 493 وحدة سكنية وتجارية و126 مبنى و222 قطعة أرض.

وتركزت أكبر صفقات بيع وشراء العقارات الجاهزة وقيد الإنجاز في مناطق، المركاض، ومرسى دبي، والبرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ومرسى دبي بينما تركزت أكبر صفقات بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية في مناطق البدع، والبرشاء جنوب الخامسة، والبرشاء جنوب الرابعة، والثنية الخامسة، والثنية الرابعة.

أما على صعيد المناطق الأكبر قيمة في صفقات التمويل بالنسبة للشقق السكنية فكانت على التوالي، الخليج التجاري وبرج خليفة ومرسى دبي ونخلة جميرا في حين تركز أكبر صفقات الرهن للأراضي في مناطق ند حصة والوصل والرفاعة وأم الشيف وند الشبا.

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