50 علامة فندقية تفقد 14 مليار دولار

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

من المتوقع أن تفقد أكثر من 50 علامة تجارية للفنادق نحو 14 مليار دولار من قيمها بعد تفشي «كوفيد 19» وفق تقرير شركة استشارات تقييم العلامات التجارية «براتند فاينانس».

وأظهر التحليل أن قطاع الفنادق هو أحد الصناعات الأكثر تأثراً على مستوى العالم، وقد يواجه خسارة محتملة بقيمة 20 % من قيمة العلامة التجارية.

وقال التقرير: لا شك في أن الجائحة ستحدث فوضى عارمة في القطاع العام المقبل من خلال اضطرار الفنادق إلى الإغلاق وإلغاء الحجوزات وسمعة حيث إن العلامات التجارية التي قد تعجز عن تفادي الالتصاق المباشر بالجائحة ستعاني من أضرار أبدية في سمعتها.

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