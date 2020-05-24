«العمل عن بعد».. إنتاجية وتحوّل في المهارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ذكر 56% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي، و48% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر»، أن إنتاجيتهم خلال العمل عن بعد، ازدادت، في حين عبّر 44% و52% في الموقعين على التوالي، أن إنتاجيتهم قد انخفضت بسبب العمل من المنزل.

وتشير النتائج إلى وجود مرونة كبيرة لدى العاملين للعمل من المنزل، التزاماً منهم بإجراءات الحد من انتشار الفيروس، فيما تتطلع نسبة كبيرة في المقابل، للعودة إلى مقار عملها، لتحسين إنتاجيتها.

ويعمل حالياً أكثر من 80% من موظفي الجهات الحكومية بدبي ونحو 70% من موظفي القطاع الخاص، من منازلهم، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من «كوفيد 19». وقال أكرم عسّاف رئيس قسم التكنولوجيا في بيت.

كوم، إن نتائج استطلاع البيان، تعكس قدرة الشركات والموظفين في الإمارات على التكيف مع التغيرات المفاجئة لأساليب العمل، والتي أثارت الشعور بالقلق وعدم اليقين لدى بعض الشركات في بداية الأزمة خاصة أنه لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذه الظروف.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»: «لا شك أن أسلوب العمل هذا سيؤدي إلى تحوّل في المهارات المطلوب توافرها لدى الباحثين عن عمل، إذ ستبدأ الشركات بتفضيل الأشخاص الذي يتمتعون بمهارات انضباط، دون الحاجة للرقابة المستمرة والمهارات التنظيمية، ما يجعلهم قادرين على إتمام عملهم عن بُعد وبشكل مستقل إضافة إلى المهارات التقنية ما يمكنهم من استخدام التقنيات المتوفرة عبر الإنترنت، للتواصل مع فريق العمل وأداء مهامهم بفعالية عن بُعد.

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