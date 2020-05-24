«دو» تطلق باقة الاتصال الدولي خلال العيد

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقة الاتصال الدولي، لجميع عملاء خدمات الاتصال المنزلي. يأتي إطلاق الباقة الجديدة، في إطار التزام الشركة بتزويد عملائها بخدمات وحلول اتصال، تضمن لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وتقدم الباقة للمستخدمين، ما يصل إلى 2000 دقيقة شهرياً، للاستمتاع بإجراء مكالمات دولية إلى وجهة واحدة، يختارها العميل، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين يشتركون في الباقة، على اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً، في باقة الاتصال عبر الإنترنت، لإجراء مكالمات إنترنت غير محدودة، حيث سيتم تفعيل الاشتراك في الوقت نفسه.

وتتوفر باقة الاتصال الدولي من «دو»، مقابل 99 درهماً شهرياً. وتعتبر المبادرة، جزءاً من الجهود التي تبذلها «دو»، لتعزيز رضا وسعادة أفراد المجتمع، وتوفير المزيد من القيمة لسكان الإمارات، من خلال تمكين الجميع من التواصل وتبادل التهاني مع عائلاتهم وأحبائهم خلال أيام العيد، بينما يبقون آمنين في منازلهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز