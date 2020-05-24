تخفيضات وعروض رقمية لتسوّق آمن في العيد

المصدر: دبي – بشار باغ

دمجت مراكز التسوق في دبي، خلال موسم العيد، بين عروض وتخفيضات رقمية على منصاتها المتخصصة للتجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من جانب، وبين العروض المباشرة في المتاجر من جانب آخر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، لضمان تسوق آمن للجميع، وابتكرت عدد من المراكز خدمات نوعية، تلبي متطلبات السلامة والتدابير الوقائية الحالية، على غرار خدمة استلام المشتريات من السيارة، والتوصيل لباب المنزل عند التسوق، بالإضافة إلى تقديم دليل رقمي لجميع المنتجات بمختلف المتاجر، ليتصفحها المتسوق، ومن ثم يزور المركز للشراء فقط، بما يختصر فترة الزيارة، ويحد من كثافة المتسوقين.

تنوع

وطرحت العديد من العلامات التجارية في قطاع التجزئة، عروضاً ترويجية متنوعة على مجموعة من العلامات التجارية في قطاع التجزئة، والتي تشمل المستلزمات المنزلية، والملابس، والأحذية وغيرها، وتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، ويأتي ذلك بمناسبة احتفالات العيد في دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويتاح للمتسوّقين الفوز بجوائز قيّمة عند التسوّق من المحال التجارية الموجودة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، من خلال المواقع الإلكترونية، والتطبيقات التابعة لهذه المراكز، خدمة «آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت»، و«السوق الإلكتروني». مع فرصة لأي شخص ينفق 300 درهم أو أكثر، للفوز بمبلغ 10،000 درهم نقداً، أو الفوز بجوائز «التذكرة الذهبية» الفورية. المشاركة في هذه الحملة، تتم بشكل رقمي، حفاظاً على سلامة المتسوّقين.

ويقدّم مركز ميركاتو وتاون سنتر جميرا، دليلاً متكاملاً للتسوّق أثناء العيد، للاطلاع على مختلف البضائع التي تقدّمها المحال التجارية الموجودة في مركز ميركاتو وتاون سنتر، وذلك من خلال تصفح موقعهم الإلكتروني، أو صفحات التواصل الاجتماعي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، ومن ثم زيارة المول لعملية الشراء فقط. سيفتتح ميركاتو وتاون سنتر جميرا أبوابه خلال فترة عيد الفطر للمتسوقين، مع ضمان الالتزام بالتوجيهات والبروتوكولات المعمول بها.

مسابقة

ويقدّم نخيل مول، العديد من الهدايا وقسائم التسوّق، من خلال قنواته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى سلال هدايا خاصة وفق الطلب من «دبياتشيكا»، والتي تحتوي على التوابل والقهوة وزيت الزيتون والمكسرات والتمور والشوكولاتة. ويمكن للمتسوّقين الاختيار من مجموعة من السلال الجاهزة، أو تخصيص السلال وفق اختيارهم لتقديمها لأحبائهم. وستتعاون «دبياتشيكا» مع «مامالوز كيتشن»، لتقديم مسابقة طبخ مباشرة، يشارك فيها عدد من أشهر الطهاة في دبي، وسيتم بث هذه المسابقة عبر صفحة «دبياتشيكا» على إنستغرام. ويمكن للمتابعين، المشاركة من خلال الطبخ من منازلهم، أو الاكتفاء بمتابعة المنافسات، والتصويت للمشاركين المفضلين لديهم للفوز.

وتقدّم العديد من متاجر الأثاث والأكسسوارات المنزلية، عروضاً خاصة، احتفالاً بالعيد، ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني، الراعي الرئيس لاحتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من العروض الترويجية، حيث يتيح لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان، الفرصة للحصول على بطاقة هدايا بقيمة تصل إلى 1500 درهم عند التسوّق عن طريق الإنترنت، حتى 31 مايو 2020. ويمكن للعملاء المشاركة في هذا العرض، من خلال إرسال «ECOM»، إلى الرقم 7010 من هاتفهم المسجّل لدى البنك.

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