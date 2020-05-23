اقتصادية الشارقة تستقبل عيد الفطر بتدابير احترازية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية، في ظل الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وتستقبل الدائرة أيام عيد الفطر السعيد، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تستهدف الحفاظ على صحة المجتمع من جائحة «كورونا» المستجد، بعد أن استنفرت جهود كوادرها البشرية، وخطط إداراتها وأقسامها، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة.

وتوجّه سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فوق أرضها الطيبة، بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطتها لتأمين أسواق إمارة الشارقة، من خلال الحملات الرقابية التي تنفذها، وبشكل مستمر، ضمن خطط الإمارة المرسومة، لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، في ظل الظروف الحالية، لتشمل الخطط الرقابية والزيارات لكافة منشآت الخدمات الغذائية والكافتيريات والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية، بالإضافة لجميع المنشآت الأخرى، التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وأكد السويدي أن الدائرة استنفرت جهود كوادرها البشرية لسلامة المجتمع، خلال أيام عيد الفطر، بحزمة من التدابير، للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتأكد من مستوى التزام كافة المنشآت بالإجراءات الوقائية والصحية، خصوصاً المتعلقة بالألبسة الواقية للعاملين في هذه القطاعات، والاستيعاب الكمي والعددي للزبائن داخل هذه المنشآت، وتناسبه مع المساحة الكلية، والتباعد بين الأفراد، وتعقيم المواقع التجارية، والحرص على النظافة العامة.

ومن جانبه، أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، شددت على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة، والمتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19، وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي في جميع أسواق إمارة الشارقة، وستحرص الدائرة طوال أيام العيد، على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المتسوقين من المستهلكين، وذلك من خلال تكثيف الدور الرقابي للدائرة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف، كثفت اقتصادية الشارقة جهودها من خلال الزيارات الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكّد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، على مستوى النظافة والتعقيم والتطهير بالشكل الصحيح، والتقيد بإجراءات التباعد، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً أن الجولات الرقابية على المراكز التجارية، ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة، وذلك للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير الوقائية المعتمدة، وأكد أن الدائرة اتخذت كافة التدابير اللازمة، التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير.

ودعا الجمهور لضرورة التواصل مع الدائرة، في حال وجود أي مخالفة، عبر مركز الاتصال 80080000، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic، أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.

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