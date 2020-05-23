مراكز التسوق في العيد.. السلامة أولاً

المصدر: دبي - بشار باغ

حرصت مراكز التسوق في دبي على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة بهدف حماية الصحة والسلامة العامة، وعززت من التدابير الوقائية في مختلف مرافقها لضمان سلامة المتسوقين بشكل عام وخلال عطلة عيد الفطر بشكل خاص، مع الالتزام بمواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، واستقبال 30% فقط من طاقتها الاستيعابية، وفحص حرارة الزوار، وإلزام الجميع ارتداء الكمامات، والتباعد بالمسافات المحددة بين الأفراد، إلى جانب عدم السماح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عاماً والأطفال بين 3 سنوات و12 عاماً، مع الحرص على التعقيم الدائم لكافة المرافق، ومواصلة إغلاق مرافق الترفيه العائلية وصالات السينما والصالات الرياضية.

وبادرت العديد من المراكز بابتكار قنوات بديلة للتسوق المباشر لسلامة المتسوقين، فمن جانبها أطلقت «نخيل مولز» خدمات تسليم البضائع من دون لمس في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، لتمنح العملاء إمكان الوصول إلى أكثر من 700 متجر من متاجر التجزئة والمطاعم خلال التباعد الاجتماعي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز