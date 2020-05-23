«دراجون أويل» تقترب من إنتاج 150 ألف برميل

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن الشركة تعد بمثابة حليف موثوق لكل حكومة تتعامل معها، وأوضح أنها اكتسبت هذه المكانة من خلال التزامها بمنهج يعتمد بالأساس على التدريب الشاق، وتبني التقنيات الجديدة، وتطبيق سياسات سليمة فيما يتعلق بانتشار ولا مركزية أعمالها.

وقال في مقابلة ضمن التقرير السنوي عن أبوظبي لعام 2020، والذي أصدرته أخيراً مجموعة «ذا بزنس يير» البريطانية: يقترب معدل الإنتاج عبر كافة عمليات «دراجون أويل» من 150,000 برميل يومياً. وبينما نمضي قُدُمَاً، ننتهج استراتيجية شاملة تهدف الوصول بحجم إنتاجنا إلى 300,000 برميل يومياً بحلول 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نبحث إمكانية تسييل الغاز في تركمانستان، ما سيتيح لنا التوسع في أعمالنا على نحو هائل. وأجرينا أخيراً بشأن عدة مجموعات من الامتيازات. وبصفة عامة، فإننا شركة طموحة، ونسعى إلى تحقيق السرعة، الكفاءة والمرونة فيما يتعلق بأعمالنا وأسعارنا».

توازن

وتابع الجروان: نهدف في «دراجون أويل» إلى تحقيق التوازن بين الأنشطة ذات الأداء العالي وبين الربحية. وفي صناعة دائمة التحول بطبيعتها كصناعة النفط والغاز، تعمد «دراجون أويل» إلى تطبيق منهج تعاوني قائم على حل المشاكل وخلق القيمة من خلال التكامل والعمل الجماعي».

وعن عمليات الشركة خارج حدود الإمارات، قال: «لدينا عمليات كبيرة في تركمانستان، حيث يوجد أصلنا الإنتاجي الرئيسي في شبه جزيرة «تشيليكن» في الجانب الشرقي من بحر قزوين.

ويرجع تواجدنا هناك إلى 20 عاماً مضت، وكان بمثابة أول قاعدة خارجية لنا. نحن المالك والمُشَغل للامتياز في حقل النفط في «تشيليكن» بنسبة 100% بالمشاركة مع حكومة تركمانستان. ونُنتِج حالياً 70,000 برميل من النفط يومياً، إلا أن أعلى حجم إنتاجية بلغناه هو 100,000 برميل يومياً. ونعيد تطوير الحقل حالياً كي نعود إلى هذا الحجم.

وأضاف: بفضل تواجدنا في تركمانستان، رسخنا لأنفسنا سمعة متميزة في صناعة النفط. إننا نُجرِي عملياتنا بكفاء فنية فائقة. وبامتلاكنا لقوة عمل دولية، فإننا نتسم بالتنوع، سواء في العقلية التي ندير بها عملياتنا أو في مخرجات هذه العمليات. عمليات

واستعرض الجروان بعض عمليات «دراجون أويل» الخارجية الأخرى، فقال «نمتلك حصة تبلغ نسبتها 30% في حقل «فيحاء-1»، وهو حقل نفطي هائل في العراق تتولى مجموعة «يونايتد اينرجي جروب» من هونغ كونغ تشغيله. ونخطط لزيادة إنتاجنا من الحقل من 22,000 برميل يومياً إلى 50,000 برميل يومياً بنهاية 2020.

برامج

قال علي الجروان: إن الأولوية لدينا هي تطوير قوة عمل ذات قدر عال من الكفاءة في كافة عملياتنا العالمية. وعليه، فلدينا برامج تدريبية شاقة لإعداد قوة العمل التابعة لنا لمواجهة الظروف في كل دولة نعمل بها. ويهدف هذا الإعداد لبناء كفاءة تشغيلية، فضلاً عن نشر الصفات القيادية كالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بين موظفين.

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