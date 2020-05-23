المراكز التجارية في عيد الفطر الأولوية سلامة المتسوّقين

المصدر: دبي - بشار باغ

حرصت مراكز التسوق العاملة في دبي على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة بهدف حماية الصحة والسلامة العامة، وعززت من التدابير الوقائية في مختلف مرافقها، لضمان سلامة المتسوقين بشكل عام، وخلال عطلة عيد الفطر بشكل خاص، مع الالتزام بمواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، واستقبال 30 % فقط من طاقتها الاستيعابية.

وفحص حرارة الزوار، وإلزام الجميع ارتداء الكمامات، والتباعد بالمسافات المحددة بين الأفراد، إلى جانب عدم السماح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عاماً والأطفال بين 3 سنوات و12 عاماً، مع الحرص على التعقيم الدائمة للمرافق كافة ومواصلة إغلاق مرافق الترفيه العائلية وصالات السينما والصالات الرياضية.

قنوات بديلة

وبادرت العديد من المراكز بابتكار قنوات بديلة للتسوق المباشر لحماية صحة وسلامة المتسوقين، مع الاستمرار في توفير التسوق الآمن وخاصة لموسم العيد، فمن جانبها أطلقت «نخيل مولز» خدمات تسليم البضائع من دون لمس في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، لتمنح العملاء إمكان الوصول إلى أكثر من 700 متجر من متاجر التجزئة والمطاعم خلال التباعد الاجتماعي.

وخدمة «اتصل، زرنا، تسلم»، طريقة سريعة ومريحة لشراء مجموعة واسعة من السلع ووجبات الطعام الجاهزة والحلويات الرمضانية، وذلك من دون أي رسوم للحجز أو للتسلم، حيث يبلغ متوسط الوقت من الاتصال وحتى التسلم 30 دقيقة، وتتوافر هذه الخدمة يومياً من الساعة 12 بعد الظهر ولغاية الساعة 9 مساءً.

ويتمكن العملاء الذين قاموا بالطلب عن طريق الاتصال بالمتجر أو المطعم مباشرة، من تسلم طلباتهم من منطقة التسلم المخصصة للسيارة، وبمجرد الانتهاء من إجراء عملية الدفع بالبطاقة من دون لمس، سيضمن الفريق المختص وضع جميع الطلبات بأمان في سيارات العملاء وذلك قبل مغادرتهم بكل سلاسة.

منصة

وبدورها أطلقت «ماجد الفطيم» مؤخراً منصة سوق إلكترونية عبر موقع «كارفور» carrefouruae.com، والتي تتيح من خلالها الشركة للجهات المستأجرة في مراكز التسوق التابعة لها والشركات في دولة الإمارات الاستمتاع بتجربة تجارة إلكترونية مبتكرة تمكّنهم من تلبية احتياجات عملائهم.

وقد تمت تجربة المنصة بنجاح على مدار الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع عدد من شركات التوريد، وهي متوافرة عبر تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني لـ«كارفور» الذي يستقطب ملايين الزائرين شهرياً، ما يجعل المتجر واحدة من أكثر منصات التجارة الإلكترونية زيارة في دولة الإمارات.

وانضمت إلى المنصة فعلياً مجموعة كبيرة من المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لـ«ماجد الفطيم»، بما في ذلك متاجر «بوردرز» و«لاش» و«تافولا» و«العربية للعود» و«جاكيس».

مول الإمارات

كما أطلقت مجموعة ماجد الفطيم منصة إلكترونية جديدة لـ«مول الإمارات»، تتيح للعملاء الذين ينتظرون تشكيلات ربيع وصيف 2020، مواصلة التسوق واختيار أحدث تصاميم ربيع وصيف 2020 من علامات الأزياء والجمال الفاخرة المتوافرة في مركز التسوق، وتعمل المجموعة على توسيع هذه الخدمة في مراكز تجارية أخرى.

وتوفر خدمة «آخر الصيحات تصل إليكم حتى باب البيت» لسكان دبي، تجربة تسوق مريحة عبر الإنترنت، وبات بإمكان الزبائن المرة الأولى الاطّلاع على أحدث مجموعات ربيع وصيف 2020 من منازلهم بسهولة، وحجز اختياراتهم المفضلة ليتم توصيلها إليهم.

دعم كبير

ومع الدعم الكبير الذي تقدمه «ماجد الفطيم»، تنقل عدة علامات تجارية في «مول الإمارات» مجموعاتها المتنوعة وتعرضها عبر الإنترنت أمام المتسوقين، للتعرف عليها من خلال تجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكاتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق. وبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة واختيار القطع التي تناسبهم، سيتم توصيلها إلى منازلهم مباشرة.

وستتوافر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي، وسيتم توصيل كافة الطلبيات مجاناً ومن دون أي تلامس للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين. تتيح هذه الخدمة للعملاء.

إضافة إلى ميزة التوصيل المجاني الآمن، الحصول على نقاط إضافية من برنامج المكافآت «شير»، يمكنهم إنفاقها في جميع الوجهات والعلامات التجارية التابعة لـ«ماجد الفطيم». كما أطلقت شركة «مِراس» خدمة التسوق الإلكترونية وتسلم المشتريات بشكل آمن من السيارة في كل من «لامير» و«ذا بيتش» و«سيتي ووك».

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