نجاح لافت لـ «فينترسهال دِيا» بعامها الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفلت شركة «فينترسهال دِيا» الألمانية بالذكرى السنوية الأولى لنشأتها بعد دمج شركتي «فينترسهال» القابضة ذات المسؤولية المحدودة، ومقرها في كاسل، و«دِيا» (دويتشه إردول) المساهمة، ومقرها في هامبورغ؛ بهدف تشكيل شركة مستقلة رائدة للغاز الطبيعي والنفط.

جمع الاندماج بين لاعبين يمتلكان خبرة طويلة في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، ويتكاملان مع بعضهما بعضاً بشكل مثالي، مستثمراً نقاط قوتهما بنجاح. وشركة «فينترسهال دِيا» هي أحد شركاء شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بحصة 10% في مشروع امتياز «غَشَا» العملاق للغاز الحامض.

وأكد ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي للشركة أن الاندماج تمّ في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة تمتلك ما يكفي من المقومات لتحقيق نتائج مثمرة. وقال: في العام الماضي قمنا بإعادة هيكلة عملياتنا التشغيلية، ونتمتع اليوم بحجم مثالي وبصفتنا شركة رائدة على مستوى أوروبا، فنحن على مسافة واحدة مع شركات النفط الوطنية، وفي الوقت نفسه ما زلنا مستقلين ونتمتع بالحيوية.

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