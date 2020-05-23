جلسة افتراضية لتعزيز ريادة الأعمال 27 مايو

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، التابعة لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، عن تنظيم جلسة حوارية افتراضية بعنوان «مستقبل ريادة الأعمال بعد أزمة كورونا» بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بدبي، يوم 27 مايو الجاري.

حيث يأتي تنظيم الجلسة تعزيزاً لرسالة «بادري» الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال التعلم وتبادل المعرفة، وفي إطار جهودها في تقديم حلول مبتكرة وأفكار عملية وقابلة للتطبيق لمجتمع رواد الأعمال في الدولة والعالم، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التغلب على التحديات الناتجة عن جائحة «كورونا».

وتتمحور الجلسة التي تقدمها غريتا شيتلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «إيكوال آب ستراتيجيز»، حول أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في الإمارات.

وقالت الدكتورة منى آل علي، مديرة أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، إن الجلسة ستسلط الضوء على الدور المهم للشباب في الارتقاء بقطاع ريادة الأعمال والابتكار، حيث ستضع شيتلر بين يدي المشاركين خبرتها المهنية الطويلة في البحث والعمل على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري من خلال ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

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