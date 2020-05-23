طيران الإمارات: السيناريو المتفائل محرّكنا

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تخطط لاستخدام أسطولها بالكامل، بما في ذلك طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص أيه 380» بحلول 2022، استناداً إلى توقعات مفادها أن حركة السفر الجوي العالمية ستتعافى في غضون عامين من الآن. وأكد أن السيناريو المتفائل هو الذي يحرك طيران الإمارات فيما تفعله الآن.

وأكد في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن الطائرات التي تمتلكها طيران الإمارات من طراز «إيرباص أيه 380» ستواصل الاضطلاع بدور مهم في مستقبل الناقلة. واستبعد الأقاويل المتداولة بشأن اعتزام الناقلة أن تسحب من الخدمة بصفة دائمة جزءاً كبيراً من أسطولها من طراز «أيه 380».

وقال: «لدينا 115 طائرة من هذا الطراز وفي 2022 سيخضع عدد كبير من هذه الطائرات للتخزين».

وأضاف: «لن نتخلص من أي طائرة منها باستثناء 3 طائرات ستتوقف عن الطيران، بالإضافة إلى 9 طائرات من طراز 777 من المخطط لها التوقف عن الطيران هذا العام».

وقال: «إيرباص أيه 380» سيكون لها مكان في شبكة الناقة الدولية وعلى نفس النطاق كما كان يجري من قبل. وربما لن يجري ذلك اليوم أو في غضون عام كامل من الآن. ولكني أعتقد أنه سيكون هناك مكان لهذه الطائرات في العام التالي وستتمتع حينئذٍ بشعبية طاغية».

ورفض التعليق على الوظائف التي ستقوم طيران الإمارات بإلغائها وقال: «كل ما سأقوله هو أن السيناريو المتفائل هو الذي يحركنا فيما نفعله الآن».

وعن استراتيجية طيران الأعمال في الحفاظ على مكانتها مركز عالمي للطيران، قال كلارك: «إنه نموذج أعمال صار معنا بشكل جيد للغاية على مدى 35 عاماً».

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