ريم الهاشمي: إكسبو دبي 2020 سيتفوق على الوعد

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن الإمارات ستبقى مُلتَزِمَة بِقِيَم الحدث المُنتَظَر، كما ستفي خلال العام المقبل بوعدها الذي قطعته على نفسها للحدث وللعالم باستضافة منصة عالمية للجميع.

وأوضحت معاليها في مقال على شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن «إكسبو» سيوفر منصة عالمية أكثر روعة للابتكار وسَيُبرِز التميز الوطني والتعاون الدولي على نحو يفوق ما وعدت به الإمارات العالم، بعد الجائحة الصحية العالمية التي تسببت في تأجيل الحدث عاماً.

وقالت معاليها: «يقع في موضع القلب من هذا الاحتفال العالمي تأكيد الإمارات والدول المشاركة في الحدث على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، روحها ومبادئها، وتسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ وقياس كافة قراراتنا في ضوء المطالب العادلة للبشر والكوكب. لقد عزمنا على تحويل الحدث إلى لحظة هامة للعالم، تشهد تجلي تراث ملموس ظاهر في السياسات وعلاقات الشراكة، ما يتيح لنا جميعاً المساهمة في بناء عالم أفضل».

وأكدت معاليها على التزام الإمارات الخالص حيال قِيَم التعاون الدولي، فقالت: «نحن في الإمارات مخلصون في التزامنا تجاه المؤسسات وفي إيماننا العميق بقيمة التعاون الدولي. معاً سنجد القوة لنجتاز هذه المحنة، والحكمة لنتعلم منها ونفهم ما الذي يتعين علينا عمله على المستويين المحلي والدولي، ونتخذ القرار الحاسم بالتحرك على نحو سريع وذكي لتجنيب الأجيال المقبلة هذه الأزمة».

وقالت: كان من المفترض أن يكون «إكسبو 2020 دبي» بمثابة الخطوة المقبلة في رحلتنا، إلا أن الجائحة وما نجم عنها من دمار اقتصاد واجتماعي تسببت في تأجيله ليكون «إكسبو 2021 دبي».

وأضافت: فاعتباراً من أكتوبر 2021، وحتى 31 مارس 2022، سيوفر الحدث منصة عالمية أكثر روعة للابتكار وسَيُبرِز التميز الوطني والتعاون الدولي على نحو يفوق ما وعدنا به في الموعد الأصلي للحدث. وبينما يظهر الجانب الإنساني، فستقدم الدول للعالم أفضل ما لديها، وستتاح للجميع الفرصة لأن يسمعه العالم، لإلهام ملايين الزوار، ولتعزيز التعاون الدولي على كافة الأصعدة».

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