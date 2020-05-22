«هيئة الاتصالات» تدعو لتحديث 4 برامج لتفادي ثغرات أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي الشبكة المعلوماتية إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح «جوجل كروم» وبرامج «أدوبي» و«PHP» و«SAP» في أقرب وقت لتفادي ثغرات أمنية والحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات وتسريب المعلومات.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، أن «جوجل» أطلقت أخيراً اصدار جديد من متصفحها «كروم» لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، والذي تم فيه إغلاق 38 ثغرة امنية قد تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة على جهاز الضحية، ونصح المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتثبيت الإصدار الجديد في أقرب وقت.

وأوضح فريق طواري الحاسب الآلي أن «أدوبي» أطلقت أيضا تحديثات أمنية لبرامجها لنظامي ويندوز ماك حيث تم فيها إغلاق عدة ثغرات أمنية قد تؤدي إلى تسريب المعلومات، ونصح مستخدمي البرامج المتأثرة بتثبيت التحديثات الجديدة في أقرب وقت وتفعيل خاصية التحديث التلقائي.

وذكر الفريق أن «PHP»، المعالج المسبق للنصوص الفائقة، أطلقت مؤخراً عدة إصدارات لإغلاق عدة ثغرات أمنية، بعضها قد يؤدي إلى إيقاف عمليات «بي اتش بي» ويودي إلى حجب الخدمة (DOS)، كذلك أطلقت «SAP»، أكبر شركات البرمجيات الأوروبية وثالث أكبر شركة برمجيات في العالم، حزمة تحديثات أمنية لهذا الشهر تم فيها إغلاق عدة ثغرات، 6 منها خطيرة جدا، ويمكن أن تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

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