جمارك دبي تضمن تدفّق السلع الغذائية

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله )

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن جمارك دبي، وفرت كل المتطلبات اللازمة، لضمان وصول كافة المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية خلال عيد الفطر السعيد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتأمين كافة الاحتياجات الغذائية للمجتمع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف مصبح، في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي»، أن جمارك دبي، تحرص على تحقيق أفضل مستوى من التعاون والتنسيق مع بلدية دبي، التي تتولى التحقق من سلامة المواد الغذائية، ومطابقتها للشروط الصحية، ليتم استكمال التخليص الجمركي لها، بما يضمن وصولها السريع إلى الأسواق، وبأعلى مستويات الجودة.

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