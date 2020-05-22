المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

كشفت «طيران الإمارات» عن سلسلة من التدابير والإجراءات الإضافية من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض، وباشرت الناقلة تطبيق هذه الإجراءات، التي تهدف إلى حماية الموظفين والركاب في كل مرحلة من مراحل السفر.

وذلك مع استئنافها تشغيل رحلات منتظمة إلى 9 وجهات أمس تشمل لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن. وأكدت مطارات دبي أمس جاهزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار. وأضافت أنه يتعين على المسافرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة والوصول إلى المطار قبل 4 ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والأمن.

وقالت إنه من أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة بدخول مباني المطار، كما يجب أن يكون المسافرون على دراية بمواعيد حظر التجول ولديهم تذكرة سفر للعرض على أفراد شرطة دبي عند الطلب. وأوضحت مطارات دبي أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا.

إلى ذلك يتواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حالياً مع جميع الحكومات لوضع خارطة طريق تضمن الاعتراف المتبادل عالمياً بجميع التدابير المتفق عليها لاستئناف حركة السفر الدولي ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الخارطة بنهاية مايو الجاري. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس «إياتا» إن الاعتراف المتبادل بين الحكومات بالتدابير المتفق عليها أمر ضروري لاستئناف السفر الدولي.



اقرأ أيضاً:

طيران الإمارات تستأنف رحلات منتظمة إلى 9 وجهات بتدابير صحية نوعية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز