العيد في دبي عروض ترويجية على أبرز العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد العديد من العروض الترويجية المميزة على عدد من أبرز العلامات التجارية في قطاع التجزئة، والتي تشمل المستلزمات المنزلية والملابس والأحذية وغيرها، وتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات. وفي هذا الصدد، تسلّط «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» الضوء على عدد من أهم العروض الترويجية الاستثنائية والتي تم إطلاقها بمناسبة احتفالات «العيد في دبي».

ويمكن للمتسوّقين الفوز بجوائز قيّمة عند التسوّق من المحلات التجارية المتواجدة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لهذه المراكز، خدمة «آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت» و«السوق الإلكتروني». وستتاح الفرصة لأي شخص ينفق 300 درهم أو أكثر للفوز بمبلغ 10،000 درهم نقداً، أو الفوز بجوائز «التذكرة الذهبية» الفورية.

ويقدّم مركز ميركاتو وتاون سنتر جميرا دليلاً متكاملاً للتسوّق أثناء العيد، يضم مجموعة من القطع المختارة خصيصاً للراغبين بالتسوّق والحصول على هدايا لأحبائهم خلال العيد. ويمكّن الدليل المتسوّقين من الاطلاع على مختلف البضائع التي تقدّمها المحلات التجارية المتواجدة في المركز من خلال تصفح موقعهم الإلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي لميركاتو وتاون سنتر جميرا ومن ثم زيارة المول لعملية الشراء فقط.

ويقدّم «نخيل مول» العديد من الهدايا وقسائم التسوّق من خلال قنواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى سلال هدايا مصممة وفق الطلب من «دبياتشيكا» والتي تحتوي على التوابل والقهوة وزيت الزيتون والمكسرات والتمور والشوكولاته. ويمكن للمتسوّقين الاختيار من مجموعة من السلال الجاهزة أو تخصيص السلال وفق اختيارهم لتقديمها لأحبائهم.

منتجات

ويقدّم كلٌ من «بانانا ريبابلك» و«لاكوست» تخفيضات جزئية بنسبة 30% على مجموعة مختارة من المنتجات، فيما تقدّم العلامات التجارية الأخرى، مثل «غاب» و«تيد بيكر» و«أرماني اكسشينج» و«موسكينو» و«جورجو أرماني» و«ديان فون فرستنبيرغ» و«برونيلو كوتشينلي» و«إمبوريو أرماني» و«كوتش» و«هارڤي نكلز»، تخفيضات من 30 وحتى 50% على الأزياء والملابس، كما يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تتراوح بين 30 و60% في «لولوليمن» و«پول سميث» و«كايت سبايد».

بينما تتراوح التخفيضات في «بالمان» و«بيير كاردان» و«أزارو» من 70 وحتى 75%. ويقدّم «ستيڤ مادن» عرضاً خاصاً على الأحذية احتفالاً بالعيد، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، فيما يقدّم «كرت جايجر» عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على جميع الأحذية المتوفرة.

كما يمكن الحصول على تخفيضات من 25 وحتى 60% لدى «مانولو بلانيك»، إضافة إلى تخفيضات 30% لدى «جوسيبي زانوتي» على تشكيلة مختارة من المنتجات، فيما يقدّم «كول هان» تخفيضات 30% على جميع منتجاته.

أثاث

ويقدّم العديد من متاجر الأثاث والإكسسوارات المنزلية عروضاً خاصة، حيث يقدّم كل من «بلومينغديلز هوم» و«عاتي» تخفيضات جزئية من 30 وحتى 50% على الأثاث والإكسسوارات المنزلية. ويقدّم «تاڤولا» خصماً جزئياً من 25 وحتى 75%، بينما تشهد متاجر «هوم سنتر» تخفيضات من 25 وحتى 75%، فيما يقدّم «هوم بوكس» تخفيضات من 25 وحتى 50%.

ويمكن لعملاء متجر «2 إكس ال للمفروشات» الحصول على خدمة التوصيل المنزلي مجاناً عند التسوّق عبر الإنترنت خلال فترة العيد. وتتيح العلامة التجارية «ليغو» الفرصة للعائلات لتعزيز قدرات أطفالهم مع عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، والذي يشمل مجموعة مختارة من المنتجات، بينما يمنح متجر «أبركرومبي كيدز» المتسوّقين خصماً بمقدار 100 درهم عند التسوّق بقيمة 500 درهم، إضافة إلى عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر» على جميع المنتجات في المتجر.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني، الراعي الرئيسي لاحتفالات «العيد في دبي» العديد من العروض الترويجية، حيث يتيح لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان الفرصة للحصول على بطاقة هدايا بقيمة تصل إلى 1500 درهم عند التسوّق عن طريق الإنترنت حتى 31 مايو 2020.

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