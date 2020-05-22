2.01 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنقضي، 2.01 مليار درهم، حيث تم تسجيل 320 مبايعة، بقيمة 521.38 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي، بقيمة 90.72 مليون درهم، و294 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 430.65 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 16 مليون درهم، بمنطقة المركاض. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات، بقيمة 13 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، بمنطقة الخليج التجاري، كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 56 مبايعة، بقيمة 34 مليوناً. وسجلت الرهونات 595.16 مليون درهم، منها 51 رهن أراضٍ بقيمة 481.82 مليون درهم، و98 رهن فلل وشقق، بقيمة 113.34 مليون درهم، أهمها بمنطقة الوصل، بقيمة 138 مليون درهم، ورهن بمنطقة الجداف، بقيمة 121 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 16 هبة، بقيمة 897.32 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري، بقيمة 364 مليون درهم، وهبة بمنطقة الصفوح الثانية، بقيمة 237 مليون درهم.

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