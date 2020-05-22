حاضنة in5 تطلق مسابقة لأفضل فكرة لمكافحة «كوفيد»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت حاضنة الأعمال in5، مسابقة مفتوحة لمنح عضوية مجانية لديها لأي رائد أعمال أو شركة ناشئة، تمتلك أفضل منتج يساعد على تعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة وباء كورونا "كوفيد 19".

وسيحصل الفائز في المسابقة، على عضوية مجانية لعام بمركز in5، تتضمن النفاذ إلى مراكز الابتكار التابعة له، ومساحات العمل المشتركة والإبداعية، ومختبرات النماذج الأولية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، ومنشآت أخرى صُممت خصيصاً لدعم المواهب المحلية، وبيئة ريادة الأعمال بدبي.

ويتطلب الفوز، تقديم حل أو فكرة مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية أو الطبية أو التعليمية أو البيئية أو اللوجستية المرتبطة بوباء كوفيد 19، وأن تساعد رائد أعمال واحداً على التوسع، وإطلاق منتجه بالسرعة المطلوبة.

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام، المسؤول عن in5: برزت بعض أهم الابتكارات العالمية خلال الفترات الاستثنائية، لذا، فقد أطلقنا اليوم مسابقة مفتوحة، لاستكشاف أفضل حل يدعم جهود الإمارات، التي تقترب من تحقيق إنجاز مميز في مكافحة وباء كوفيد 19.

وأضاف: حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء دولة طموحة، وسنواصل تركيزنا خلال هذه الفترة الصعبة، على تمكين رواد الأعمال والمهنيين والعاملين المستقلين، من توسيع أفكارهم، ضمن بيئة داعمة، بما يساعد على تحقيق اقتصاد المعرفة بدبي.

كيفية التقدم

ويجب أن يكون المشاركون من سكان الإمارات، وأن يمتلكوا فكرة مبتكرة لحل تحدٍ معين نشأ بسبب وباء كوفيد 19. وآخر موعد للتقديم عبر البريد الإلكتروني showcase@ddfc.ae، هو السبت 6 يونيو. ويتعين على المتقدمين، تضمين أسمائهم وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال، ونبذة قصيرة عنهم، مع ملف تقديمي يجيب عن أسئلة حول الفكرة المقدمة.

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