حلول متكاملة لمراكز البيانات فائقة الحجم

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شنايدر إلكتريك للتحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، وشركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، توسعة نطاق شراكتهما لتقديم الحلول المبتكرة في أسواق مركز البيانات.

وقال فيليب ديلورمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة لدى شنايدر إلكتريك: تقدم شنايدر وأڤيڤا حلولاً متكاملة لمراكز البيانات فائقة الحجم، لتتمكن من تشغيل وإدامة بيئاتها الحرجة. ويمكن لتلك الحلول أن تتعامل مع البيانات التي كانت تدار في مراكز البيانات المنفردة، ضمن أنظمة فرعية منعزلة في الغالب، لتعمل على توحيدها عبر مواقع متعددة.

وبالتالي، إثراؤها وتحقيق التكامل على مستوى المؤسسة بين تقنية المعلومات وتقنية العمليات وإنترنت الأشياء، لتمكين صنع القرارات بشكل لحظي. وبهذا تحقق الحلول الكفاءة التشغيلية، وتسهم في تعزيز اعتمادية مركز البيانات.

وقال كريغ هايمان، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: تحقق شراكة أڤيڤا وشنايدر إلكتريك قيمة كبيرة لعملائنا في القطاع الصناعي ومختلف المجالات. ويمثل تعزيز الشراكة لدخول أسواق جديدة، والوصول إلى مزيد من العملاء مرحلة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وذلك بالدمج بين مجموعة أڤيڤا المتميزة من الحلول الموحدة والمتكامل، وخبرة شنايدر إلكتريك العميقة في مراكز البيانات وقدرات التنفيذ العالمية.

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