نمو تداولات أبوظبي العقارية بأبريل لـ6.3 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت إحصائيات أصدرتها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أمس ارتفاع قيمة التداولات العقارية في الإمارة بنسبة 34 % لتصل إلى 6.3 مليارات درهم في أبريل 2020 من خلال 2,617 صفقة عقارية، وذلك مقابل ما قيمته 4.7 مليارات من خلال 1,840 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستحوذت الرهون العقارية على 60 % من إجمالي التداولات، وارتفعت بنسبة 100 % مقارنةً بالفترة نفسها من 2019 لتصل إلى 3.8 مليارات درهم من خلال 1,170 معاملة رهن مقابل 1.9 مليار درهم من خلال 598 معاملة في أبريل 2019. ووصلت قيمة تصرفات عمليات البيع والشراء إلى 2.5 مليار درهم من خلال 1,447 صفقة، وذلك مقابل 2.8 مليار للفترة نفسها من العام الماضي من خلال 1,242 صفقة.

وقال د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدعم قطاعات الأعمال في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، حافظ سوق العقارات بأبوظبي على حيويته ومكانته وتميزه رغم هذه التداعيات غير المسبوقة التي تسبب بها فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من انعكاسات على أسواق العقار حول العالم.

وأضاف أن خطط التحفيز التي أطلقتها حكومة الإمارات، وخطة الدعم الاقتصادي للمصرف المركزي، إلى جانب حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي أعفت بموجبها دائرة البلديات والنقل المستثمرين أفراداً وشركات من رسوم 34 خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية 2020، كل هذه العوامل أسهمت في توفير المرونة الكافية ومساعدة سوق العقارات في أبوظبي على الاستجابة للأوضاع الراهنة ومواصلة نموه والحفاظ على زخم تداولاته.

وأكد أن سوق العقارات في أبوظبي لديه الإمكانات التي تساعده على تخطي هذه الظروف خلال الفترة القادمة، وتتوفر فيه كافة المقومات التي تجعله قادراً على الاستفادة على نحو أكبر بكثير من غيره من الأسواق مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ونأمل أن يشهد السوق العقاري خلال الأشهر القليلة المقبلة ارتفاعاً بحجم التداولات استناداً إلى القرارات الداعمة التي اتخذتها الدائرة في هذا المجال.

واحتلت جزيرة ياس أعلى مرتبة من حيث قيمة التداولات العقارية في أبريل بقيمة 771 مليون درهم، تلتها جزيرة الريم بالمرتبة الثانية بإجمالي تداولات عقارية وصلت قيمتها إلى نحو 279 مليون درهم، وحلت جزيرة السعديات ثالثة بتداولات قيمتها 270 مليوناً.

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