هيكلة جديدة لشركة «باسيفيك كنترول سيستمز» بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

تعتزم شركة «باسيفيك كنترول سيستمز» بدبي، إجراء هيكلة جديدة لعملياتها، بعد صعوبات مالية مطلع 2016، لتأخر سداد المدفوعات، واكتشافها 370 مليون درهم عجزاً في دفاترها، نتيجة إساءة استخدام المدير المالي السابق الذي كان عضواً موثوقاً في فريق الإدارة مع 3 محاسبين كبار لسلطاتهم.

وكشفت التحقيقات الداخلية والعمل الذي أجرته وكالات مستقلة عن تلف السجلات المالية وإزالتها للتهرب من كشف الاحتيال. وتفيد الشكوى التي تقدمت بها الشركة للجهات المختصة بالدولة، بأن المدير المالي وفريقه احتالوا بإنشاء وتشغيل حسابات مصرفية باسم الشركة وإنشاء قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باستخدام التوقيعات المزيفة لديليب راهولان دون علمه وموافقته.

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