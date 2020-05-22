«أكاديمية بادري» تنظم دورة للابتكار

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وتطوير القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، دورة تدريبية متخصصة عبر منصتها التعليمية «أكاديمية بادري الإلكترونية» بعنوان «الابتكار وحلّ المشكلات في ظل حالة عدم اليقين»، وتمحورت حول تدريب رائدات الأعمال على كيفية التحول من التفكير المرتكز على المشكلات إلى التفكير الموجه نحو إيجاد الحلول، وتميزت بتركيزها على ضرورة تبني منهج الابتكار والقدرة على التكيف مع مختلف التغيرات.

وتنسجم الدورة التي استمرت لمدة 130 دقيقة (عن بعد)، مع جهود الأكاديمية التي تبذلها لضمان استمرارية توفير مصادر المعرفة والتدريب المهني لجميع المؤسسات ورائدات الأعمال وصاحبات المشاريع بما يسهم في تطوير قدراتهن ويمكّنهن من التنافس بقوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وجاءت الدورة بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة وشركة «إمباكت جنكي»، وشاركت فيها رائدات أعمال من الإمارات، وبليز، وغواتيمالا، والمكسيك، وتنزانيا، والولايات المتحدة، حيث هدفت إلى تعريفهن بالتركيبة المعقدة للأدوات التي يستخدمها رواد الأعمال في تنظيم مشاريعهم والاستفادة من المنتجات والخدمات المبتكرة وتطويرها. وتتوفر الدورة اليوم عبر منصة أكاديمية بادري الإلكترونية وتقدم لرائدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى محتواها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز