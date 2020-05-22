107 محفزات محلية واتحادية للاقتصاد الوطني في مواجهة الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

رصدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي، وتأتي هذه المحفزات ضمن مجموعة التدابير الاقتصادية الحكومية لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد 19". وتشمل 60 محفزاً على المستوى المحلي في إمارة دبي بالإضافة إلى 47 محفزاً على المستوى الاتحادي.

وأوضح فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في تصريحات لـ "البيان" أن رصد المحفزات في دليل شامل يأتي ضمن برنامج أساسي من حزمة خدمات المؤسسة وهو برنامج "الرعاية اللاحقة للمستثمرين"، ويعنى البرنامج بدعم الشركات المستثمرة بالفعل في الإمارة في مرحلة ما بعد الاستثمار.

وأشار إلى أن الرصد يتضمن المحفزات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية لغاية 14 مايو الجاري، وذلك بهدف إطلاع كافة المستثمرين الأجانب على جميع المبادرات التحفيزية المعلنة ضمن منصة واحدة ومباشرة لتشكل دليلاً مرجعياً شاملاً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده الفترة الحالية من زخم متواصل في القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني لمختلف القطاعات وعلى كافة المستويات وفي ظل تشعب تخصصات الجهات المعنية بهذه المحفزات مما يعكس الحرص الحكومي على معالجة تحديات جميع القطاعات وبشكل فعال وشامل.

ولفت القرقاوي إلى أن دليل المحفزات يتم تحديثه بشكل دوري على موقع مرصد دبي للاستثمار لإطلاع المستثمرين على كافة المستجدات حول الحزم والمبادرات الجديدة التي تصدر محلياً في دبي أو على المستوى الاتحادي.

وأشار إلى أن فرق عمل المؤسسة حرص منذ بداية الجائحة على التواصل بشكل مباشر ومتواصل مع قاعدة شركائها من نخبة المستثمرين الاجانب للاطلاع على واقع أعمالهم والمساعدة في تذليل أي تحديات أو عقبات قد تعترضهم في ظل الأزمة العالمية الحالية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي ذلك حرصاً على دعم الاسثمار الأجنبي المباشر لما له من أهمية حيوية للاقتصاد الوطني.

وتالياً قائمة المحفزات الصادرة حتى 14 مايو الجاري بحسب الجهة المعنية:

محفزات دبي:

موانئ دبي العالمية، المنطقة الحرة لجبل علي

تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70% للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي.

هيئة كهرباء ومياه دبي

خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لمدة ثلاثة أشهر. تخفيض 50% من مبلغ تأمين المياه والكهرباء.

دائرة السياحة والتسوق التجاري في دبي/ بلدية دبي

تجميد رسم الأسواق وتخفيض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق لمدة 90 يوماً (دائرة السياحة والتسوق التجاري في دبي/ بلدية دبي). إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة. إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق. تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

جمارك دبي

رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية. إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة. تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات. إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.

سلطة مدينة دبي البحرية

إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

اقتصادية دبي

إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص. تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار. تخفيض رسوم إصدار الرخصة الفورية بأكثر من 90%، وخاصة نشاط التجارة العامة الذي يتم إصداره من خلال الخدمات الإلكترونية من 3000 درهم إلى 250 درهما فقط، وكذلك في حال تجديد الرخصة.

بلدية دبي

خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% بدلا عن 7%. تمديد صلاحية المعاملات المعتمدة، وتجديد رخص البناء لجميع أنواع المباني حتى نهاية ديسمبر 2020.

مجلس المناطق الحرة في دبي

تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر. تيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية. رد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات للشركات. إلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد. السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.

مركز دبي المالي العالمي

إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجلة خلال ثلاثة أشهر تخفيض بنسبة 10% للذين يستحق عليهم التجديد خلال فترة 1 إبريل ولغاية 30 يونيو 2020 تأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة دي اي اف سي انفيستمنت لمدة أقصاها ستة أشهر اعتباراً من 1 إبريل تخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة تسهيل حركة الموظفين من وإلى المركز وغيرها من المناطق الحرة، بما يسمح للشركات باتخاذ الإجراءات الضرورية في نقل موظفيها بين مختلف فروع الشركات المسجلة لدى المركز إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر لتجار التجزئة.

سلطة واحة دبي للسيليكون

إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية من الإيجارات اعتباراً من 15 مارس 2020 إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020 خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد، وخصم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر خصم 25% من رسوم التسويق إعفاء الشركات الناشئة من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020 فترة سماح للشركات الجديدة من دفع القيمة الإيجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020 وخصم يصل إلى 10% على القيمة الإيجارية وإلغاء رسوم الخدمة تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة للوحدات السكنية، مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول للوحدات السكنية خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة إعفاء العملاء الجدد حتى نهاية يونيو 2020 من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة

سلطة مركز دبي التجاري العالمي

إعفاء المنظمين من رسوم إلغاء الفعاليات وإلغاء غرامات تأخير السداد وترحيل الرسوم المدفوعة كرصيد لعام 2021 منح الشركات حزماً خاصة لتأجيل دفع المستحقات خاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة استرداد العارضين لكامل تكلفة المشاركة في المعارض الملغاة التي ينظمها المركز تأجيل الايجار لمدة 3 أشهر للمستأجرين التجاريين اعفاء مستأجري متاجر البيه بالتجزئة داخل مجمع سلطة المركز من قيمة الايجار لمدة تصل الى 6 أشهر خصومات من 50% الي 70% على رسوم الترخيص والتسجيل وإلغاء الرسوم الإضافية على التأشيرة

دبي الجنوب

خطط دفع مرنة مع نظام تقسيط ميسر للشركات تأجيل استحقاق بدلات الايجار لمستأجري مجمع الأعمال الاعفاء من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وإنهاء عقود الايجار والتراخيص إعفاء رسوم الرخص التجارية للسنة الأولى للعملاء الجدد في قطاعات الطيران واللوجستية والتجارة الالكترونية ومجمع الأعمال تخفيض يصل إلى 25% من رسوم التجديد والعقود الجديدة لمركز الأعمال تخفيض بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص

سلطة مدينة دبي الطبية

اعفاء حتى 100% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر خصم حتى 50% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات المتأثرة بشكل مباشر اعفاء حتى 50% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات للقطاعات الأخرى خصم حتى 25% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات الأخرى اعفاء حتى 3 شهور من رسوم الايجار لمنافذ الأطعمة والمبيعات العاملة في المرافق التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية تأجيل حتى 3 شهور على مدفوعات الايجار الأساسية للشركات العاملة في المرافق التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية اعفاء حتى 100% من الرسوم الإدارية للشركات العاملة في المرافق التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية

الهيئة الاتحادية للجنسية والاقامة

منح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-19.

محفزات اتحادية:

مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي

اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان اعتماد 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك منح إعفاء مؤقت لعملاء البنوك من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر السماح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، والسماح لها باستخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها تخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 - 25% زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية مراجعة الحدود القائمة حالياً التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري اعتماد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عند دفع العملاء عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان إلزام جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إرجاء جميع الرسوم المفروضة على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية لمدة 6 أشهر 95 مليار درهم تخفيضات في السيولة الاحتياطية 61 مليار درهم تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية الإلزامية تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪ تمدّيد الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة وتحسينات إضافية على الخطة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020 تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021 تمديد تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020 تمكين البنوك من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها ومنحها المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7% تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3» حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك

وزارة الموارد البشرية والتوطين

تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد تخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال

وزارة الاقتصاد

تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد بإجمالي 113 مليون درهم خلال 2020

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدرة بـ(3000 درهم) عن كل عامل رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية عام 2020 تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين بالدولة وخارجها المنتهية صلاحية إقاماتهم وهوياتهم بعد تاريخ 1 مارس حتى نهاية العام 2020 إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لعام 2020

الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 3 أشهر تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر تجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر

وزارة الموارد البشرية والتوطين

تمديد تصاريح الإقامة التي تنتهي في 1 مارس 2020 لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد دون أي رسوم إضافية عند التجديد. إلغاء الغرامات المرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة لمدة 6 أشهر السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون الزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة مما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الاعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط "الشهادة العلمية" رفع جميع القيود التي يتم بمقتضاه رفض منح تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

هيئة التأمين

تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة (1) مليون درهم، بما يعادل 33 % من قيمة الضمان الحالي تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار (1) مليون درهم منح شركات وساطة التأمين، مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019، بشأن تعليمات التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، مدة (ستة أشهر) إضافية تعديل تعليمات ترخيص شركات، إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية منح شركات التأمين العاملة في الدولة، مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة تمديد مهلة تقديم البيانات المالية لشركات التأمين لمدة 45 يوماً إضافية تنتهي في 30 يونيو 2020

الاتحاد لائتمان الصادرات

تقديم حلولاً تمويلية لدعم أنشطة وعمليات الشركات المحلية ودعم المصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية وانقطاع سلاسل التوريد

الهيئة الاتحادية للضرائب

مد المهلة الممنوحة لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020

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