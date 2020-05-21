13.65 مليون درهم أرباح «سلامة» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، عن نتائجها المالية المراجعة للربع المنتهي في 31 مارس، حيث حققت صافي ربح يعود للمساهمين بمبلغ 13.65 مليون درهم مقارنة بمبلغ 14.96 مليوناً للربع الأول 2019.

ونما إجمالي المساهمات المكتتبة بنسبة 26% إلى 441 مليون درهم مقارنة بـ 351 مليون درهم في الربع الأول 2019.

ورغم تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي، واصلت «سلامة» مسار النمو، محققةً زيادة كبيرة في إجمالي المساهمات المكتتبة. وحققت جميع الأنشطة التجارية والشركات التابعة أداء وفقاً للتوقعات باستثناء شركة سلامة الجزائر، التي أعلنت انخفاض إجمالي المساهمة المكتتبة وارتفاعاً بالمطالبات في الربع الأول 2020، مما ساهم في انخفاض صافي أرباح سلامة الإجمالية. وأدت استراتيجية الاستثمار الحكيمة إلى حماية سلامة من التقلبات في أسواق الأسهم العالمية والمحلية.

وتراقب شركة سلامة تداعيات فيروس «كورونا» بعناية وتعديل معايير الاكتتاب والمنتجات الخاصة بها استجابة لظروف السوق. ومن خلال الإدارة الحكيمة للتدفقات النقدية والرقابة الصارمة على النفقات، تتوقع شركة سلامة تجاوز هذه الأزمة.

ونشير إلى أن شركة سلامة لم تشهد تراجعاً كبيراً في المطالبات بسبب أزمة فيروس «كورونا». وانتقلت شركة سلامة إلى العمل من المنزل بشكل فعال، وهي تخدم عملاءها وشركاءها في التوزيع بسلاسة وتفي بجميع معايير خدمة العملاء. وتحتفظ شركة سلامة بملاءة مالية قوية، وكفاية رأس المال المصنفة AAA كما هو معترف به من قبل ستاندرد آند بورز.

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