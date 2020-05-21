غرفة دبي تتوقع تحسناً كبيراً وقريباً في مستويات ثقة الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس تحسنا كبيرا في مستويات ثقة الاعمال خلال الاسابيع القادمة في ظل مواصلة الأعمال العودة لوتيرة الاشغال الاعتيادية.

وقالت إن حكومة دبي تواصل مراقبة الوضع وتقديم الدعم اللازم لمساندة مجتمع الاعمال بكافة اطيافه خلال هذه الفترة.

وقال متحدث باسم الغرفة إنها اجرت مسحا شمل 1228 شركة من بين إجمالي 245 ألف شركة في الإمارة خلال أبريل الماضي حينا كانت إجراءات الإغلاق في ذروتها. وعبرت 331 شركة عن مخاوفها من التداعيات الاقتصادية المحتملة من جراء تفشي جائحة كوفيد 19.

وكانت غالبية الشركات التي غطاها المسح من الشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين بها 20 موظفا. واشارت الشركات إلى انها طالتها تأثيرات انتشار الجائحة العالمية، وعبرت عن مخاوفها هذه استنادا إلى توقعاتها بان إجراءات الإغلاق المشددة سيطول أمدها.

وعالميا، فقد تأثرت الاعمال بشدة وتواجه الشركات الصغيرة تحديات أكبر. وقد أطلقت حكومة دبي من جانبها حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار درهم في مسعى منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف تداعيات الفيروس عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز