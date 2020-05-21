غرفة دبي تنظم ندوة حول تمكين أصحاب الهمم من العمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة عمل الاندماج المجتمعي وتوظيف أصحاب الهمم، التابعة لشبكة الاستدامة بغرفة دبي، مؤخراً، ندوة إلكترونية حول دمج وتمكين أصحاب الهمم للعمل عن بعد، خلال الفترة الحالية، التي تشهد تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وهدفت الندوة الإلكترونية، إلى التعريف بأفضل الممارسات العالمية، والاستراتيجيات المتبعة من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لدمج أصحاب الهمم خلال الفترة الحالية، والتي تشهد تفشي فيروس (كوفيد 19)، والتركيز على تسهيل ممارسات العمل عن بعد لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المحتملة لبعض التحديات التي تواجهها الشركات حالياً في إشراك ودمج أصحاب الهمم للعمل عن بعد.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مديرون ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة، حيث شملت القائمة، شمسة حريز من شركة «تنفيذ»، وعلاء الحرباوي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتورة عائشة سعيد حسيني من مركز «منزل».

وأشار الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إلى أهمية موضوع دمج وتمكين أصحاب الهمم خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن تسهيل اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، ومساعدتهم على العمل عن بعد، يعتبر عاملاً أساسياً في جهود الغرفة، لتعزيز وعي قطاع ومجتمع الأعمال، حول إيلاء الاهتمام بمتطلبات هذه الفئة الأساسية من المجتمع، والتصدي للتحديات التي تواجههم.

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