شراكة لإطلاق حلول مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

وقعّت شركتا «نور للتكافل» و«ديم للتمويل»، أمس، شراكة تجمع بين أفضل ما يقدمه عالم التكافلي (التأمين الإسلامي) والتمويل الشخصي معاً.

وتقدّم الشراكة حلولاً جديدة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، للوصول إلى منتجات التكافلية عبر الإنترنت، خلال عملها عن بُعد.

وبهذه الاتفاقية، يصبح من السهل على متعاملي «ديم للتمويل» من الشركات، الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات التغطية التأمينية التجارية، التي تقدمها «نور للتكافل».

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من الموارد المشتركة لتنمية أعمال الشركتين، بالإضافة إلى التعاون معاً، لدعم شركائهما والمتعاملين. وتحثّ الشراكة على تعهد «ديم للتمويل»، بتوفير مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من حلول الأعمال الشاملة، التي تناسب احتياجات المتعاملين، فيما ستتمكن «نور للتكافل» من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها، لدعم مجموعة كبيرة من المتعاملين.

وقال راجيش سيتهي، الرئيس التنفيذي لـ «نور للتكافل»: «إن قدرة الشركة على صنع حلول رائدة للمتعاملين في الصناعة، وقدرتنا على دعمها بالتأمين التكافلي والتوزيع من قبلنا، ستساعدنا في بناء شراكة قوية معاً، وتزويد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بحلول جديدة، عندما تكون في حاجة إليها أكثر من غيرها».

وقال كريس جيه دي بريون، الرئيس التنفيذي لـ «ديم للتمويل»: «في ضوء التأثير الذي خلفته جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، أصبح من المهم توفير الوصول إلى الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات المتعاملين، إذ تعزّز الشراكة، مكانتنا كموفر مالي، يركز على تزويد متعاملينا بمجموعة واسعة من المنتجات المخصصة، التي تساعد في تحسين أسلوب معيشتهم. ونتطلع إلى المصالح التي سوف تنعكس على متعاملينا من خلال هذه الشراكة».

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