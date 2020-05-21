حملة توعية جديدة ضد الاحتيال الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة الأنصاري للصرافة، أمس، التزامها بمواجهة عمليات الاحتيال السائدة التي تستغل جائحة الفيروس التاجي «كورونا» خلال الأيام الجارية وتستهدف أفراد المجتمع.

وتضم مبادرات الحملة الجديدة (#FightFraud) منشورات للتوعية عبر تطبيق الهاتف الذكي وصفحات التواصل الاجتماعي للشركة وعلى إيصالات المتعاملين. تأتي الخطوة استكمالاً لحملات التوعية السابقة التي أطلقتها الشركة عبر الرسائل النصية والمنشورات.



وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي: «ندرك جميعاً أن الجائحة ترافقت مع ظروف صعبة أثّرت في حياة الكثيرين، لكن يبقى من الضروري الحذر وعدم الانسياق وراء عروض الجوائز الوهمية. ويجب الحرص على عدم إرسال الحوالات إلى مصادر غير موثوقة أو مشاركة تفاصيل شخصية مع مجهولين أو الضغط على روابط مشبوهة، ومن المهم دائماً التأكد من هوية المتصلين. كما يجب إبلاغ السلطات المختصة عن أيّ رسالة مشبوهة».



وشجعت «الأنصاري للصرافة» متعامليها، خاصةً الذين يواجهون صعوبات مالية في ظل «كورونا»، على التأكد من رسائلهم الإلكترونية والنصية ورسائل الواتساب والمكالمات الهاتفية التي تعرض جوائز وهمية مغرية مقابل الحصول على بيانات شخصية أو بنكية. وأكدت الشركة أن عروضها وحملاتها الترويجية لا تطلب من المتعاملين إرسال أي بيانات شخصية أو بنكية عبر الهاتف أو دفع أي رسوم من أجل استلام الجوائز، وكل ما ينبغي على الفائزين بالجوائز القيام به هو زيارة أقرب فرع للشركة أو الاتصال بقسم خدمة المتعاملين عبر 600546000، للتأكد من قائمة الفائزين.



كما أهابت الشركة بأفراد المجتمع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة والمكالمات الهاتفية غير الموثوقة، ودعتهم إلى إبلاغ الهيئات المعنية عنها من خلال التواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 901 أو عبر منصتها الإلكترونية (e-crime) أو مع شرطة أبوظبي من خلال خدمة «أمان» الإلكترونية على الرقم 8002626، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.adpolice.gov.ae).

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