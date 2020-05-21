«لينكدإن» تكشف الوظائف الخمس الأكبر طلباً في الإمارات في فترة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

1- موظف مركز الاتصال

2- مدير الإجراءات والأنظمة

3- مدير شراكات

4- موظف خدمة عملاء

5- رئيس العمليات التشغيلية



كشفت لينكدإن، أكبر شبكة مهنية حول العالم، عن الوظائف التي شهدت أكبر نسبة من إقبال المستخدمين على مستوى الإمارات خلال فترة التفشي العالمي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وحددت تحليلات لينكدإن لعمليات التوظيف خلال الشهرين الماضيين الوظائف الخمس الأكثر طلباً على مستوى الدولة خلال الجائحة الصحية العالمية الراهنة، وهي على التوالي «موظف مركز الاتصال»، و«مدير الإجراءات والأنظمة»، و«مدير شراكات»، يليها «موظف خدمة عملاء»، ثم «رئيس العمليات التشغيلية».

وتزامناً مع التغيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) ضمن قطاعات اقتصادية عدة على مستوى العالم، شهدت هذه الوظائف الخمس، وفق تحليلات لينكدإن، أعلى نسبة زيادة في طلبات التوظيف على مستوى دولة الإمارات، خلال الفترة بين شهري مارس وأبريل 2020.



المهارات والقطاعات

ولتسهيل مهمة الباحثين عن وظائف جديدة، قامت لينكدإن بتحليل المهارات المطلوبة لكل من الوظائف الخمس، كما حددت أكثر القطاعات طلباً للموظفين ضمنها. ولوظيفة مندوب مركز اتصال التي جاءت في المركز الأول، يحتاج المتقدمون إلى مهارات أساسية مثل تحقيق رضا المتعاملين، والقدرة على العمل الجماعي، وتقديم تجربة عملاء مميزة. أما أبرز القطاعات التي تحتاج إلى موظفين في هذا المجال فهي تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وقطاع التجزئة، والخدمات المالية.



وتحتاج وظيفة مدير الإجراءات والأنظمة إلى مهارات في مجال مكافحة غسيل الأموال، ومعرفة احتياجات العملاء، والإلمام بالأطر التنظيمية لقواعد الامتثال. وتتركز القطاعات التي تستقبل هذه الوظيفة في النقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، وتجارة السلع الاستهلاكية.

وتتطلب وظيفة مدير الشراكات التي حلت في المركز الثالث مهارات تطوير الأعمال، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وإدارة فرق العمل. فيما تتركز القطاعات الأكثر طلباً لها في مجالات الإدارة العامة، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية.



ولوظيفة تنفيذي خدمات العملاء يحتاج المتقدمون إلى مهارات تحقيق رضا المتعاملين وإدارة فرق العمل وعلاقات العملاء. فيما شكلت مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية القطاعات الأكثر طلباً للموظفين في هذا التخصص.

أما وظيفة رئيس العمليات فتتطلب مهارات رئيسية مثل إدارة العمليات وإدارة فرق العمل وتخطيط المشاريع. وطلبتها بشكل مكثف قطاعات الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.



وقال أردا أتالاي، رئيس حلول المواهب للقطاع الخاص لدى لينكدإن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا خلال الشهرين الماضيين زيادة في طلبات المتقدمين للوظائف في قطاعات البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية. ونتيجة لتداعيات الوباء العالمي وتغير احتياجات المستهلكين، بدأت فرص جديدة تظهر للباحثين عن وظائف في هذه القطاعات. ومن المرجح أن نشهد مزيداً من المتقدمين بطلبات التوظيف لهذه التخصصات نظراً لظروف العمل المتغيرة التي يمر بها الكثير من الناس الآن. وهو ما يجعل الميزة التنافسية مهمة في هذه الأوقات.

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