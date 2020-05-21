مطارات دبي تستبعد استئناف الرحلات الاعتيادية قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

استبعد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، استئناف الرحلات الاعتيادية للركاب قريبا، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيعتمد على الاتفاقيات بين الدول والأوضاع بها في ضوء مستجدات التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال في مقابلة أجرته معه قناة العربية اليوم، إن عودة رحلات الطيران بين الدول يتعلق بقرار من الحكومات واتفاقيات ثنائية بين الدول، ولكن على شركات الطيران والسفر أن تكون مستعدة.

وأوضح أن برنامج السفر الذي تتبناه الإمارات فيما يتعلق بالنقل الجوي حاليا يتعلق بإجلاء المسافرين وعمليات الشحن فقط.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إلى أن عودة مستويات الطيران لسابق عهدها يتطلب التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا.

وتابع: "ما نقوم به الآن هو توفير طرق للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتعقيم كل رحلة وإعطاء العاملين معدات تحميهم، ووضعنا أجهزة فحص عن مداخل الطائرات. وطلبنا من المسافرين التوجه إلى المطار قبل 4 ساعات".

وأشار غريفيث، إلى أنه في حال تطبيق التباعد الاجتماعي، فإن مطارات دبي لا تستطيع أن تتحمل غير 35 مليون مسافر في العام، مقابل 90 مليون مسافر في الأوقات الطبيعية.

وأفاد بأن أن التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقه على المدى القصير، لكن لا يمكن تطبيقه على المدى الطويل لأنه سيكون غير مجد.

وقال بول غريفيث، إن مطارات دبي اتخذت قرارا بتقليص التكاليف لما يصل إلى 50%، كما شمل الأمر أيضا تخفيض العاملة لتخفيف العبء عن المؤسسة.

وأكد أن مطارات دبي جمدت الزيادة في رسوم المطارات كما طبقت تخفيضات، لافتاً إلى أنه سيتم المحافظة على تلك الرسوم خلال العامين الحالي والمقبل.

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