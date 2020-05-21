2.01 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.01 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 521.38 مليون درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 90.72 مليون درهم و 294 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 430.65 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وبقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 595.16 مليون درهم منها 51 رهن أراض بقيمة 481.82 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 113.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 138 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 121 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 897.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 364 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 237 مليون درهم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز