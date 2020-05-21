استئناف رحلات "طيران الإمارات" عبر مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

أكدت مطارات دبي اليوم الخميس، استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي. مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى3 في المطار.

ويتعين على المسافرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم (ليس أكثر من أربع ساعات) لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والامن.

ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مباني المطار.

كما يجب أن يكون المسافرون على دراية أيضًا بمواعيد حظر التجول وأن يكون لديهم تذكرة سفر للعرض على افراد شرطة دبي اذا طُلب منهم ذلك.

وأوضحت مطارات دبي، أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.

وتشمل هذه التدابير زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.

وسيكون هناك بعض المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة مفتوحة ومتاحة لخدمة المسافرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز