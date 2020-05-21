"سياحة دبي" تنفي مزاعم بلومبرغ وتؤكد أن القطاع الفندقي يتأهب لاستعادة زخمه القوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري ما بثته "بلومبرغ" من مزاعم حول مستقبل القطاع الفندقي في دبي في ظل أزمة كوفيد-19.

وقال المتحدث إنه في إطار توجهات الإمارة نحو تمكين قطاعاتها الاقتصادية المختلفة من معاودة نشاطها بصورة تدريجية، فإن القطاع الفندقي في دبي يتأهب لاستعادة الزخم القوي لنشاطه اعتماداً على ما يتمتع به من إمكانات قوية وبنية تحتية ومنشآت تعد من الأفضل في العالم، مع مراعاة العمل بتوصيات الجهات المعنية في الدولة بشأن التدابير الوقائية التي تضمن كل أوجه الحماية والسلامة للزوار وهو ما يشكل أولوية مطلقة سواء للقطاع السياحي أو لحكومة دبي بصورة عامة.

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